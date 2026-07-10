Τελευταίες βροχές: Μικρή συνεισφορά στα φράγματα, όμως «στρώνουν χαλί» για πρώιμες μεγάλες εισροές

Aν και ήταν τοπικές, οι βροχοπτώσεις του καλοκαιριού, όπως των τελευταίων ημερών, έχουν την αξία τους σε διάφορα επίπεδα. Έκτός από την κάλυψη της άρδευσης μερικών ημερών για τις καλλιέργειες σε περιοχές που πέφτουν, αλλά και τη μείωση των πιθανοτήτων για πυρκαγιές, συντηρούν τον φετινό κορεσμό της γής. Αυτό ανέφερε στον «Π» ο πρώτος τεχνικός μηχανικός στο Τμήμα Υδάτων, Μάριος Χατζηκωστής, σημειώντας ότι σε περίπτωση που επαληθευτούν οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων πρόγνωσης, για βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο στην περιοχή της Κύπρου, η κορεσμένη γη θα συμβάλει στο να καταγραφούν κατά το επόμενο υδρολογικό έτος, σημαντικές εισροές στα φράγματα νωρίτερα σε σύγκριση με φέτος, από τον Οκτώβριο, δίνοντας προοπτικές για μεγάλυτερες ποσότητες αποθήκευσης.

Αντιθέτως, φέτος, λόγω της ανομβρίας των προηγούμενων τριών ετών, η εισροή στα φράγματα άρχισε τον Ιανουάριο, διότι πρώτα έπρεπε να κορεστεί η άνυδρη γη, σημείωσε ο κ. Χατζηκωστής.

Ειδικά την περασμένη Τρίτη καταγράφηκε, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ένα εξαιρετικά σπάνιο επεισόδιο βροχόπτωσης στον Αγρό, αφού μέσα σε μόλις 2 ώρες και 38 λεπτά, μετρήθηκαν 98,1 mm στον συμβατικό σταθμό, ρεκόρ Ιουλίου από το 1976, και 100,3 mm στον αυτόματο σταθμό.

Η συνεισφορά

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηκωστή, οι εισροές στα φράγματα είναι πολύ μικρές σε σύγκριση με την ποσότητα της βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών, διότι ήταν περιορισμένη σε μικρή γεωγραφική έκταση και η γη ήταν στεγνή λόγω της καλοκαιρινής περιόδου. «Συγκεκριμένα καταγράφηκε αυξημένη ροή στο φράγμα του Κούρη, διότι η πιο σημαντική βροχόπτωση, την Τριτη στον Αγρό, αφορούσε τη λεκάνη του Κούρη. Η συγκεκριμένη όμως εισροή αντιστοιχεί σε κατανάλωση μίας – δύο ημερών. Αυτό δεν ήταν κάτι σημαντικό, ώστε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα αποθέματα νερού των φραγμάτων, στα οποία αυτήν την εποχή καταγράφεται και σημαντική εξάτμιση», είπε.

Την Παρασκευή η συνολική πληρότητα των φραγμάτων βρέθηκε στο 42.9% (128.7 ΕΚΜ), με τα δύο μεγάλα φράγματα της Κύπρου να βρίσκονται στο 41%.

Για πρώτη φορά μετά το 2020

Την ίδια ώρα ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι εντός δεκαετίας μόνο το 2020, όταν καταγράφηκε πολυομβρία και μεγάλη χιονόπτωση, υπήρξε ξανά ροή στα φράγματα τον μήνα Ιούλιο. Αναφέροντας ότι σήμερα σε ορισμένους ποταμούς υπάρχει ροή, τόνισε ότι ήταν πρωτοφανές το να κατεβαίνει ο Ποταμός Λιμνάτης, μετά τις βροχές της περασμένης Τρίτης στον Αγρό. Είπε ότι τόσο νερό το καλοκαίρι, έχει χρόνια να κατεβάσει ο Λιμνάτης, μέσα σε μία μέρα.