Στο δρόμο για την επόμενη φάση το Σχέδιο Ανάκαμψης της Κύπρου μετά το «ναι» του ECOFIN

Τη στήριξη της Κύπρου στον στόχο της Ιρλανδικής Προεδρίας για επίτευξη διαπραγματευτικής εντολής στο Συμβούλιο Οκτωβρίου επί της δέσμης για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία (MISP), εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ενώπιον το ECOFIN την Παρασκευή, στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η σημαντική πρόοδος που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε τη σημασία της προόδου των φακέλων για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία (MISP), βασικό στοιχείο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), με στόχο την άρση εμποδίων και την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ως προς την δέσμευση της Ιρλανδικής Προεδρίας για συμφωνία τον Οκτώβριο.

Στο πρώτο ECOFIN υπό την Ιρλανδική Προεδρία, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών της χώρας, Σάιμον Χάρις, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι «η σημερινή συνεδρίαση απέφερε ομόφωνη δέσμευση των υπουργών προς στήριξη της φιλοδοξίας της Προεδρίας για επίτευξη συμφωνίας επί της δέσμης τον Οκτώβριο», ευχαριστώντας τους συναδέλφους του για τη στήριξή τους.

Ο κ. Χάρις σημείωσε ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο βάσει «ενός ποιοτικού, ισορροπημένου και αναλογικού συμβιβασμού», προσθέτοντας ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν να δώσουν εντολή στις τεχνικές τους ομάδες να εντείνουν τις εργασίες τους τους προσεχείς μήνες.

Από πλευράς Κύπρου, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στον στόχο της Ιρλανδικής Προεδρίας για επίτευξη διαπραγματευτικής εντολής στο Συμβούλιο Οκτωβρίου επί της δέσμης MISP, υπογραμμίζοντας ότι η σημαντική πρόοδος που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενώ ευχαρίστησε για την αναγνώριση του έργου αυτού.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η Κύπρος συμφωνεί με το έγγραφο που κατέθεσε η ιρλανδική Προεδρία, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικής καινοτομίας, πλαισίου εποπτείας και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας, ο κ. Χάρις ανέφερε ότι αυτές θα επικεντρωθούν στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τις αξίες, υπενθυμίζοντας ότι το μότο της Προεδρίας βασίζεται σε παλιά ιρλανδική παροιμία που σημαίνει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει δύναμη χωρίς ενότητα».

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Υλοποίησης και Απλοποίησης, Βάλντις Ντομπρόβσκις ευχαρίστησε τον κ. Χάρις για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας, χαιρετίζοντας «τη σημαντική έμφαση που δίνει το πρόγραμμα εργασιών στην προώθηση βασικών φακέλων, ιδίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στο ψηφιακό ευρώ και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Ο κ. Ντομπρόβσκις ενημέρωσε το Συμβούλιο για την επικαιροποιημένη εκτίμηση της Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση, σημειώνοντας ότι οι τιμές ενέργειας είχαν υποχωρήσει μετά τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ–Ιράν στα μέσα Ιουνίου, με τις τιμές πετρελαίου να πλησιάζουν τα προ της σύγκρουσης επίπεδα στις αρχές του μήνα, ενώ ο πληθωρισμός το β' τρίμηνο διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της εαρινής πρόβλεψης της Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες οδήγησε εκ νέου σε απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου, με την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Συμβούλιο ενέκρινε τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Λιθουανίας, της Κύπρου, της Φινλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας, καθώς και το νέο σχέδιο της Ουγγαρίας, ύψους 10 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε «σημαντικό ορόσημο» το γεγονός ότι η Δανία έγινε το πρώτο κράτος μέλος που ολοκλήρωσε το 100% των μέτρων του σχεδίου της, ενώ σημείωσε πως απομένουν «λίγο πάνω από 50 ημέρες» για την υλοποίηση όλων των στόχων και οροσήμων εκ μέρους των κρατών μελών. Χαιρέτισε επίσης την έγκριση του νέου σχεδίου της Ουγγαρίας, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει «φιλόδοξα παραδοτέα, μεταξύ άλλων για ζητήματα κράτους δικαίου».

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκταμιεύσεις άνω των 7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία, περιλαμβανομένης πρώτης εκταμίευσης 3,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης Διάσκεψης Ανασυγκρότησης στο Γκντανσκ, κατόπιν εφαρμογής από την Ουκρανία σειράς μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Κάλεσε παράλληλα για γρήγορη υιοθέτηση της 21ης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ώστε να διατηρηθεί η πίεση στην πολεμική οικονομία της.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, το Συμβούλιο υιοθέτησε ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSRs), τις οποίες ο κ. Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε στοχευμένες ως προς «την ενίσχυση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», καθώς και τα συμπεράσματα της επισκόπησης της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, το Συμβούλιο αποφάσισε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Βουλγαρία, με τον κ. Ντομπρόβσκις να αναφέρει ότι η Επιτροπή διατύπωσε σύσταση για «διορθωτική πορεία ώστε το έλλειμμα να μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2029», δεσμευόμενη να στηρίξει τη Σόφια στην επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδρομή καθαρών δαπανών του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού-Διαρθρωτικού Σχεδίου της Ολλανδίας, κατόπιν θετικής αξιολόγησης της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τους όρους εντολής της ΕΕ για τη συμμετοχή στη σύνοδο Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, στις 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου, ενώ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Επιτροπή παρουσίασαν, όπως συνηθίζεται τον Ιούλιο, τις Εκθέσεις Σύγκλισης για τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πορεία ένταξης στο ευρώ.

Κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ντομπρόβσκις σχολίασε τη συζήτηση για τη δέσμη MISP, λέγοντας ότι επρόκειτο για «εποικοδομητική συζήτηση πολιτικής» επί βασικού στοιχείου της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή από την πλευρά της επίσης χαιρετίζει τη φιλοδοξία της Ιρλανδικής Προεδρίας να επιτευχθεί γενική προσέγγιση το φθινόπωρο.

Την προηγούμενη ημέρα στις Βρυξέλλες, κατά τη συνεδρία της Ευρωομάδας, οι Υπουργοί της ευρωζώνης αντάλλαξαν απόψεις για τη δημοσιονομική πολιτική του 2027 και υιοθέτησαν σχετική κοινή δήλωση ενόψει της ετοιμασίας των προϋπολογισμών των κρατών μελών.

Στη δήλωσή τους, οι Υπουργοί συμφωνούν με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μια ουδέτερη έως ελαφρώς επεκτατική δημοσιονομική στάση για το 2026 είναι ενδεδειγμένη, δεδομένης της ολοκλήρωσης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ για το 2027 η στάση αναμένεται να επανέλθει σε δημοσιονομικά ουδέτερη· παράλληλα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για αποτελεσματική υλοποίηση του νέου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο τη διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.

Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τον αντίκτυπο των αναδυόμενων τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με έμφαση στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, και υιοθέτησαν κοινή δήλωση για την προώθηση της ψηφιακής χρηματοδότησης στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ