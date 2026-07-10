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Απάντηση κυβέρνησης στο ΑΚΕΛ για Πεντάκωμο: «Προχωρούμε με σχέδιο, όχι με συνθήματα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν κρυφτήκαμε από τα προβλήματα» – Η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας στις επικρίσεις για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας σε ανακοίνωση με την οποία απαντά στο ΑΚΕΛ. Σημειώνει, ακόμη, ότι «η Κυβέρνηση δεν επενδύει σε συνθήματα και εντυπώσεις»

«Για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου υπάρχει σχέδιο, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η υλοποίησή του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Εντός του 2027, νέος ανάδοχος θα αναλάβει τη Μονάδα και θα προχωρήσει στις αναγκαίες υποδομές για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της», αναφέρει το Υπουργείο.

«Η Κυβέρνηση δεν έκρυψε ποτέ τα προβλήματα που παρέλαβε. Ενημέρωσε με διαφάνεια για την πραγματική κατάσταση της Μονάδας, αποκατέστησε τη λειτουργία της και προχωρεί στα επόμενα βήματα με τεχνοκρατική τεκμηρίωση, συστηματική εργασία και την αξιοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων, όπως οι JASPERS», τονίζει.

«Όσοι απαιτούν λύσεις από τη μια ημέρα στην άλλη είτε αγνοούν τη φύση σύνθετων έργων υποδομής είτε επιλέγουν συνειδητά τον εύκολο δρόμο της επικοινωνιακής αντιπαράθεσης», επισημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, προσθέτοντας ότι «η υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων απαιτεί εξειδίκευση, σοβαρή μελέτη, σωστό σχεδιασμό και βιώσιμες λύσεις».

«Η Κυβέρνηση δεν επενδύει σε συνθήματα και εντυπώσεις. Προχωρεί με σχέδιο, συνέπεια και εντός χρονοδιαγραμμάτων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και το συμφέρον των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

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