Αμετάβλητο το Χρηματιστήριο σε εβδομαδιαία βάση, αμελητέα κέρδη την Παρασκευή

Ουσιαστικά αμετάβλητο παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε εβδομαδιαία βάση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 310,35 μονάδες, παρουσιάζοντας αμελητέα κέρδη 0,09%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 182,48 μονάδες με άνοδο 0,04%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στο 1.329.181 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 0,03% και τα Ξενοδοχεία σημείωσαν αύξηση 1,71%. Αντίθετα, πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές κατά 1,59% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,30%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 1.155.269 ευρώ (τιμή κλεισίματος 10,11 ευρώ - άνοδος 1,40%), της Πετρολίνα με όγκο συναλλαγών 62.457 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,17 ευρώ – πτώση 3,31%), της Louis με όγκο 30.641 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,109 ευρώ - άνοδος 0,93%) της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 23.456 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,545 ευρώ - πτώση 1,59%) και της Atlantic Insurance με όγκο 19.043 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,34 ευρώ -χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 έμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 350.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Τράπεζας Eurobank ΑΕ το οποίο ανερχόταν σε €798.932.376,22 διαιρεμένο σε 3.631.510.801 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,22, έχει μειωθεί σε €792.751.032,04 διαιρεμένο σε 3.603.413.782 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,22, με βάση απόφαση της εταιρείας, λόγω ακύρωσης 28.097.019 μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία μέσω του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Προσθέτει ότι η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου από την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά), για επιπλέον δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, λόγω μη έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025 και της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Προσθέτει ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με τις πιο πάνω συνεχείς της υποχρεώσεις, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ