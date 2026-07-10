Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνήσαμε σε συνομιλίες, όμως η εκεχειρία τελείωσε» – Νέα κλιμάκωση μετά τα πλήγματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε στη συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» οριστικά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τούς ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε!», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα, με ανταλλαγή πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, τα ευρύτερα από την υπογραφή, στις 17 Ιουνίου, μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών από την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζική αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν, πλήττοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Από την πλευρά της, η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε και πολιτικές υποδομές, με στόχο να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, επλήγησαν γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ.

ΚΥΠΕ