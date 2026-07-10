Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνήσαμε σε συνομιλίες, όμως η εκεχειρία τελείωσε» – Νέα κλιμάκωση μετά τα πλήγματα
| Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνήσαμε σε συνομιλίες, όμως η εκεχειρία τελείωσε» – Νέα κλιμάκωση μετά τα πλήγματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τούς ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε!», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε στη συνέχιση των συνομιλιών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» οριστικά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τούς ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε!», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα, με ανταλλαγή πληγμάτων στη Μέση Ανατολή, τα ευρύτερα από την υπογραφή, στις 17 Ιουνίου, μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών από την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζική αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν, πλήττοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Από την πλευρά της, η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε και πολιτικές υποδομές, με στόχο να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, επλήγησαν γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα