Κατεχόμενα: Στις φυλακές ο «δήμαρχος» Αγίου Σεργίου για πλαστογραφία εγγράφου και δόλιο δανεισμό

Σε συνολική «ποινή» φυλάκισης οκτώ μηνών «καταδικάστηκε» ο «δήμαρχος» Αγίου Σεργίου, Κατίπ Ντεμίρ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία «επίσημου εγγράφου» και εξασφάλιση δανείου με δόλια μέσα.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Özgür Gazete» και άλλα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το «κακουργιοδικείο» Τρικώμου επέβαλε στον κ. Ντεμίρ «ποινή» έξι μηνών για πλαστογραφία επίσημου εγγράφου» και δύο μηνών για εξασφάλιση πίστωσης με δόλια συμπεριφορά.

Ανακοινώνοντας την απόφαση, το «δικαστήριο» ανέφερε ότι η πλαστογραφία «επίσημων εγγράφων» αποτελεί σοβαρό «αδίκημα», καθώς πλήττει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τους θεσμούς.

Ως επιβαρυντικό στοιχείο αξιολογήθηκε το γεγονός ότι ο Ντεμίρ κατείχε αιρετό «αξίωμα». Σύμφωνα με την απόφαση, έκανε κατάχρηση των εξουσιών που του είχαν παραχωρηθεί και ενήργησε με τη νοοτροπία ότι μπορούσε να πράξει ό,τι επιθυμούσε.

Ο κ. Ντεμίρ αθωώθηκε, ωστόσο, από την «κατηγορία» της κατάχρησης καθήκοντος, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκλήθηκε ζημιά στο «δημόσιο» και, κατά συνέπεια, δεν στοιχειοθετούνταν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος.

Μετά την ανακοίνωση της «απόφασης», οδηγήθηκε στις φυλακές.

ΚΥΠΕ