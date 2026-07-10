Τουρκία: Πλήρης απόρριψη από το AKP του ψηφίσματος για τις Κύπριες γυναίκες κατά την εισβολή

Απορρίπτει πλήρως ο εκπρόσωπος του AKP Ομέρ Τσελίκ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα σεξουαλικής φύσεων εγκλήματα κατά γυναικών από τους Τούρκους στην Κύπρο το 1974.

Σε ανάρτησή του στην πλατότφόρμα Χ, ο Τσελίκ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για «άθλια συκοφαντία» σε βάρος του τουρκικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι δήθεν «δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό στοιχείο» και απορρίπτεται πλήρως από την Άγκυρα.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η τουρκική πλευρά γνωρίζει «μέσω ποιων κατευθυνόμενων σχέσεων» λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει την ανακοίνωση του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας ότι αυτό επιβάλλεται «για λόγους ιστορικής εντιμότητας».

Ο Τσελίκ κατέληξε ότι, κατά την άποψη της τουρκικής κυβέρνησης, «τέτοιες συκοφαντίες δεν μπορούν να πλήξουν την ιστορία τιμής και δόξας των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

ΚΥΠΕ