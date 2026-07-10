Νέο μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη: «Έχω δώσει εντολές για συντριπτικά αντίποινα αν το Ιράν επιχειρήσει να με δολοφονήσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί την Τεχεράνη με «πρωτοφανή απάντηση» – Αναφορές για πληροφορίες περί πιθανού σχεδίου δολοφονίας του από ιρανικές υπηρεσίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει ήδη δώσει σαφείς οδηγίες για την αμερικανική αντίδραση σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει αφήσει συγκεκριμένες εντολές για το τι θα πρέπει να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προειδοποιώντας ότι η απάντηση θα είναι εξαιρετικά σκληρή.

«Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι θεωρεί πως το Ιράν αποτελεί διαχρονική απειλή για τον ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως, σε περίπτωση που υλοποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο εναντίον του, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε μαζικά αντίποινα, λέγοντας ότι έχει δώσει εντολή για πλήγματα «σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Ισραήλ φέρεται να ενημέρωσε τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας για πληροφορίες σχετικά με πιθανό σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου από το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Μοσάντ φέρεται να είχε διαβιβάσει στις ΗΠΑ στοιχεία για ενδεχόμενη ιρανική επιχείρηση εναντίον του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει απαραίτητα κάποια νέα συγκεκριμένη απόπειρα σε εξέλιξη, ωστόσο υποστήριξε ότι η απειλή από την Τεχεράνη υπάρχει εδώ και χρόνια.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών να παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.