Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε όλη την Κύπρο μετά τη βλάβη στο σύστημα παραγωγής του Βασιλικού

Αποκαταστάθηκε στις 20:37 η βλάβη που είχε σημειωθεί στο σύστημα παραγωγής στις 20:10 σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

«Πληροφορείστε ότι η παροχή Ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη πιο κάτω τεχνική βλάβη, που σημειώθηκε στο Σύστημα Παραγωγής, έχει αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, 10 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, η ώρα 20:37», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΜΚ.

Σε σχέση με τη βλάβη διευκρινίζει ότι ήταν τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 1 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 60 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

ΚΥΠΕ