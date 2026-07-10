Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε όλη την Κύπρο μετά τη βλάβη στο σύστημα παραγωγής του Βασιλικού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Πληροφορείστε ότι η παροχή Ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη πιο κάτω τεχνική βλάβη, που σημειώθηκε στο Σύστημα Παραγωγής, έχει αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, 10 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, η ώρα 20:37», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΜΚ.

Αποκαταστάθηκε στις 20:37 η βλάβη που είχε σημειωθεί στο σύστημα παραγωγής στις 20:10 σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Σχετικά άρθρα:

«Πληροφορείστε ότι η παροχή Ηλεκτρισμού στους καταναλωτές που επηρεάστηκαν από τη πιο κάτω τεχνική βλάβη, που σημειώθηκε στο Σύστημα Παραγωγής, έχει αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, 10 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, η ώρα 20:37», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΜΚ.

Σε σχέση με τη βλάβη διευκρινίζει ότι ήταν τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 1 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 60 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα