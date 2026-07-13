Δύσκολη νύχτα για την Πυροσβεστική: Διάσωση σε σπήλαιο και μεγάλες πυρκαγιές σε Λειβάδια και Αυγόρου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διάσωσε την Κυριακή τραυματισμένο άτομο από σπηλιά στο Παραλίμνι, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας αντιμετώπισε μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Αγίας Νάπας και στο Αυγόρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 13:23 χθες το μεσημέρι λήφθηκε κλήση για διάσωση τραυματισμένου ατόμου από σπήλαιο στο Παραλίμνι, της επαρχίας Αμμοχώστου και ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με όχημα και ομάδα διάσωσης.

«Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε με χρήση διασωστικής εξάρτυσης από απόκρημνη βραχώδη περιοχή και παραδόθηκε σε φορείο διάσωσης στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου», αναφέρεται.

Στις 22:12 χθες βράδυ λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και μεγάλο καλαμιώνα, κοντά στις εγκαταστάσεις ανοικτής λαϊκής αγοράς στα Λειβάδια, παρακείμενα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

«Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας και η ΕΜΑΚ με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και με όχημα και ομάδα διάσωσης», προστίθεται.

Σημειώνεται πως «από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστησαν και ορισμένες από τις πρόχειρες εγκαταστάσεις της αγοράς. Επηρεάστηκαν επίσης, κύλινδρα υγραερίου, τα οποία μετακινήθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ προστατεύθηκαν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις της αγοράς».

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε εκσκαφέας του Δημοτικού Διαμερίσματος Λειβαδιών.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τον καλαμιώνα και ακολούθως να επεκτάθηκε.

Εξάλλου, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αργά χθες βράδυ και σε πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Αυγόρου και κατέστρεψε περίπου 750 πάλες σανού.

Τα αίτια και των δύο πυρκαγιών διερευνώνται.

KYΠΕ