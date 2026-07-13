Ικανοποίηση εκφράζει ο Χριστοδουλίδης για διορισμό Φίτο - «Η πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με το Κυπριακό»

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό και μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι η επιλογή ενός αξιωματούχου «που βρίσκεται στην κορυφή της θεσμικής πυραμίδας της Επιτροπής» καταδεικνύει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετοιμότητά της για «πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή» στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως σημειώνει, ο διορισμός προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις προσπάθειες για το Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή εξέλιξη ως «ακόμη ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα» της στρατηγικής που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέπτυξε η Κυβέρνηση στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου του 2024, καθώς και στην κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Μάρτιο του 2025.

«Η πρωταγωνιστική εμπλοκή της ΕΕ και ο διορισμός Ευρωπαίου Απεσταλμένου, που μάλιστα βρίσκεται στην κορυφή της θεσμικής πυραμίδας, αποτέλεσαν εξαρχής στρατηγική μας επιδίωξη», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτή, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις ορισμένων, «αναγνωρίζεται πλέον ως θετική και ουσιαστική».

«Η πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με το Κυπριακό»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει.

«Η πρόοδος στα Ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό και μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για μια αμοιβαία επωφελή πορεία προς τα εμπρός», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η εφαρμογή της στρατηγικής της Κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη «σταθερή προσήλωση» του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, έχουν δημιουργήσει νέα κινητικότητα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Διαβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί «κάθε παράθυρο ευκαιρίας» για ουσιαστική πρόοδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα τα μέρη, «και ειδικότερα η Τουρκία», θα επιδείξουν την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση.

Καταλήγοντας, ευχαριστεί την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τον «καθοριστικό της ρόλο, το ειλικρινές της ενδιαφέρον και τον στενό και συνεχή συντονισμό».