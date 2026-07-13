Παράταση για τις αιτήσεις ΣΥΟΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο gov.cy

Λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην κεντρική κυβερνητική πύλη gov.cy, έχει επηρεαστεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

«Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα, η οποία επρόκειτο να κλείσει σήμερα, 13 Ιουλίου, στις 14:00, θα παραμείνει διαθέσιμη μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησής τους», αναφέρεται.

Το Υπουργείο Άμυνας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερώνει για τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.