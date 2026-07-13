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| Πολιτική

Δημήτρης Δημητρίου: Αναλαμβάνει Ειδικός Σύμβουλος της προέδρου του ΔΗΣΥ σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Η εμπειρία και η γνώση του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθειά μας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ

Επιβεβαιώνεται το σχετικό δημοσίευμα του «Π», καθώς ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε τον διορισμό του Δημήτρη Δημητρίου στη θέση του Ειδικού Συμβούλου της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, για θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Η τοποθέτηση εντάσσεται, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, στη συνέχιση της αξιοποίησης στελεχών που συνέβαλαν στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, με τον Αριστίνδην υποψήφιο να αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο που αφορά ζητήματα ασφάλειας, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Σε δήλωσή της, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην καθημερινότητά τους, σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Δημητρίου για τη συμβολή του στην προεκλογική προσπάθεια του κόμματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πολύχρονη εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι, έπειτα από τη μακρά υπηρεσία του στην Αστυνομία, επιθυμεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του προς όφελος της παράταξης. Όπως σημείωσε, η δημόσια ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων αποτελούν ζητήματα ευθύνης και όχι κομματικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σοβαρό σχεδιασμό με επίκεντρο την προστασία των πολιτών.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για την κατάθεση σύγχρονων, εφαρμόσιμων και ρεαλιστικών προτάσεων στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και της διαχείρισης κρίσεων.

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