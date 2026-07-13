Videogate: Επανήλθε το ΑΚΕΛ για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη - «Μόνο το προεδρικό δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα»

Με νέες αιχμές επανέρχεται το ΑΚΕΛ, μέσω ανακοίνωσής του, για τον επαναδιορισμό για τρίτη θητεία του Ανδρέα Πασχαλίδη σε πρόεδρο της ΑΑΔΙΠΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο, μια εβδομάδα πριν από την παράδοση του πορίσματος για το Videogate, υπόθεση για την οποία ο κ. Πασχαλίδης ήταν ποινικός ανακριτής.

Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «όλοι αντιλαμβάνονται το μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα που δημιουργείται όταν αυτός που ελέγχεται για θεσμική διαφθορά και διαπλοκή επαναδιορίζει σε θέσεις αυτόν που τον ελέγχει» και προσθέτει ότι «μόνο το Προεδρικό δεν αντιλαμβάνεται ή κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι εξόχως προβληματικό να ανανεώνεται η θητεία του Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ από την κυβέρνηση την ίδια στιγμή που είναι ποινικός ανακριτής για το videogate όπου ελέγχεται η κυβέρνηση για μαύρο χρήμα και μηχανισμό διαπλοκής με μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι σκιές που δημιουργούνται στην έρευνα και στο πόρισμα πριν καν δημοσιευθεί δημιουργούνται από τους ίδιους τους κυβερνώντες».

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Το κόμμα προσθέτει επίσης ότι «αυτή η περιφρόνηση κάθε αρχής δεοντολογίας κι αυτή η προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών είναι αποκαλυπτικά για το ύφος και ήθος της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη», αναφέροντας καταληκτικά ότι «ο μόνος που μπορεί να είναι περήφανος για αυτές τις πρακτικές και συμπεριφορές του κ. Χριστοδουλίδη είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που βρήκε αντάξιο διάδοχο και συνεχιστή».