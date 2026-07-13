Όταν ο Ραφαέλε Φίτο άφησε τις Βρυξέλλες για μια μέρα στη Πιτσιλιά: Ο κυπριακός καφές, το παραδοσιακό χαλλούμι και οι κουβέντες στον Άγιο Ιωάννη [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Λίγες εβδομάδες πριν οριστεί Ειδικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, με στόχο να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, ο Ραφαέλε Φίτο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια διαφορετική όψη της χώρας μας.

Μακριά από τα γραφεία των Βρυξελλών, τις επίσημες συναντήσεις και τη γλώσσα της διπλωματίας, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρασε μία ημέρα στον Άγιο Ιωάννη, ένα παραδοσιακό χωριό περίπου 300 κατοίκων στις νοτιοδυτικές παρυφές του Τροόδους. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου και είχε έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο κ. Φίτο περπάτησε στους δρόμους του χωριού, συνομίλησε με κατοίκους, άκουσε τις ανάγκες τους και γνώρισε τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να κρατήσουν ζωντανή την κοινότητά τους. Για λίγες ώρες, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος άφησε στην άκρη τα πρωτόκολλα και έγινε επισκέπτης ενός τόπου που επιμένει να διατηρεί την ταυτότητα και την παράδοσή του.

Κυπριακός καφές και γεύσεις της Πιτσιλιάς

Η φιλοξενία άρχισε με ένα παραδοσιακό πιτσιλλίσιμο πρόγευμα, το οποίο ετοίμασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη. Στο τραπέζι υπήρχαν χαμούλι, αναρή, τοπικά εδέσματα και λουκάνικα φτιαγμένα στο χωριό, ενώ ο Ραφαέλε Φίτο δοκίμασε και την τοπική ζιβανία. Δεν έλειψε φυσικά ο κυπριακός καφές, τον οποίο απόλαυσε μέσα στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον της κοινότητας, συζητώντας με ανθρώπους του χωριού για την καθημερινότητά τους. Όπως ανέφερε στον «Π» ο κοινοτάρχης του Αγίου Ιωάννη, Χριστάκης Τσανγκάρης, ο κ. Φίτο ήταν φανερά χαρούμενος και έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο και τους κατοίκους του. «Ήρθε με σκοπό να ακούσει τα προβλήματα της κυπριακής υπαίθρου και όχι να υποσχεθεί. Κάθησε με νέους και ηλικιωμένους του χωριού και έδειξε κατανόηση, ήταν χαμογελαστός και μιλήσαμε μαζί του για όσα απασχολούν τη κοινότητα μας», δήλωσε στον «Π», ο κ. Τσανγκάρη.

Στο πλαίσιο της περιήγησής του «επισκέφθηκε και το παραδοσιακό μπακάλικο του χωριού, έναν χώρο που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο συνάντησης και αναφοράς για τους κατοίκους. Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της κοινότητας και να γνωρίσει από κοντά την απλή καθημερινή ζωή της κυπριακής υπαίθρου», πρόσθεσε ο κοινοτάρχης του χωριού στην ιστοσελίδα μας.

Οι εκκλησίες και η ιστορία του χωριού

Ο Ραφαέλε Φίτο ξεναγήθηκε επίσης στις δύο εκκλησίες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της θρησκευτικής παράδοσης του Αγίου Ιωάννη. Η μία από τις δύο εκκλησίες περιλαμβάνεται στον υπάγεται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων . Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ενημερώθηκε για τη σημασία του μνημείου και για τη σχέση των κατοίκων με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Μέσα στο ήρεμο ορεινό τοπίο, ανάμεσα στα παλιά σπίτια και στις εκκλησίες, ο κ. Φίτο γνώρισε ένα χωριό που διατηρεί ζωντανές τις μνήμες του, αλλά ταυτόχρονα αναζητεί τρόπους για να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Η μάχη για να παραμείνουν οι νέοι

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία του κοινοτικού συμβουλίου να διαθέσει οικόπεδα σε προσιτές τιμές σε νεαρά ζευγάρια. Η κοινότητα διαχώρισε συνολικά 16 οικόπεδα, από τα οποία έχουν ήδη πωληθεί τα 14. Ο βασικός όρος είναι οι νέες οικογένειες να παραμείνουν στο χωριό για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Για μια κοινότητα 300 κατοίκων, κάθε νέα οικογένεια αποτελεί ελπίδα και υπόσχεση συνέχειας. Στόχος είναι να κρατηθούν οι νέοι στον τόπο τους, να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά και να μη μείνουν τα σπίτια και οι γειτονιές χωρίς ζωή.

Ο κ. Φίτο συνομίλησε και με παιδιά του χωριού, τα οποία του περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα εξαιτίας των ελλιπών υποδομών.

Οι κάτοικοι αναφέρθηκαν επίσης στα προβλήματα του δρόμου Αγρού προς Λεμεσό, εξηγώντας ότι η κατάσταση επηρεάζει τις μετακινήσεις, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και γενικότερα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο κ. Φίτο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Κατά την επίσκεψή του ανέφερε ότι στόχος της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι νέοι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στον τόπο όπου γεννήθηκαν. Ο Ραφαέλε Φίτο έφυγε έχοντας γνωρίσει μια μικρή κοινότητα που αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανό τον τόπο της. Οι κάτοικοι, από την πλευρά τους, κράτησαν την εικόνα ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου που ήπιε μαζί τους κυπριακό καφέ, δοκίμασε τα εδέσματά τους, επισκέφθηκε το παραδοσιακό μπακάλικο και άκουσε με προσοχή τις αγωνίες τους.