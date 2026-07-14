Στο περίμενε μια δεκαετία το ψηφιδωτό της Λάρνακας

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (14/07) από την ανακάλυψη του σπάνιου ψηφιδωτού, της ρωμαϊκής περιόδου, που απεικονίζει τους άθλους του Ηρακλή, στην οδό Αγίου Νεοφύτου της ενορίας Χρυσοπολίτισσας, στη Λάρνακα. Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα. Πέρασε μια ολόκληρη δεκαετία, με τους φορείς και τον κόσμο της Λάρνακας να περιμένουν ακόμα να γίνει εφικτή, από πλευράς αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, η ανάδειξη και προβολή αυτού του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος, που όμοιό του δεν υπάρχει στην Κύπρο. Κι ενώ έχουν παρέλθει 10 χρόνια από την ημέρα που ανακαλύφθηκε το ψηφιδωτό, δυστυχώς για τη Λάρνακα αυτό εξακολουθεί να παραμένει «θαμμένο» στο υπέδαφος του δρόμου, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είναι κλειστός για την τροχαία κίνηση. Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα που έχουν γίνει από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, από το τοπικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο και τον δήμο της πόλης προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ακόμα και προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντούτοις καμία απολύτως ουσιαστική εξέλιξη δεν έχει σημειωθεί για ν’ αναδειχθεί η σπουδαία αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει διεθνή αξία.

Πότε θ’ απαντήσετε, κ. Πρόεδρε;

Υπενθυμίζουμε ότι σε κοινή επιστολή που απέστειλαν, στις 16 περασμένου Ιουνίου, η εταιρεία τουρισμού, το επιμελητήριο και ο Δήμος Λάρνακας προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητείτο η προσωπική του παρέμβαση για προώθηση των διαχρονικών αιτημάτων της πόλης σε σχέση με την ανάδειξη του μοναδικού ψηφιδωτού καθώς και με την προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Λάρνακας. Μέχρι σήμερα, όμως, ο ΠτΔ δεν απάντησε στην επιστολή των φορέων της Λάρνακας. Στην επιστολή οι παράγοντες της πόλης εξέφραζαν την έντονη δυσφορία και απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό παρατηρείται αδυναμία στην εξεύρεση του αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού για διεξαγωγή των ανασκαφικών εργασιών, προκειμένου να βγει στο φως ολόκληρη η σπάνια αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη. Στην επιστολή γινόταν, ακόμα, αναφορά και στο θέμα ανάδειξης του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου, που επίσης καθυστερεί εδώ και πολλά χρόνια, προσθέτοντας πως η Λάρνακα διαθέτει έναν μοναδικό αρχαιολογικό πλούτο, ο οποίος κάλλιστα μπορούσε ν’ αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο, οι παρατεταμένες καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στερούν από τη Λάρνακα και την Κύπρο γενικότερα μία άκρως σημαντική αναπτυξιακή και πολιτιστική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πόλη του Ζήνωνα ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες μετά την ανάληψη του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030.

Οι μήνες έγιναν… χρόνια

Η ανακάλυψη του ψηφιδωτού είχε τύχει ευρείας κάλυψης από ντόπια και ξένα ΜΜΕ, αποτελώντας, τότε, την είδηση των ημερών για τη Λάρνακα. Μάλιστα, ο τότε έφορος Αρχαιοτήτων, Γιώργος Φιλοθέου (πλέον έχει αφυπηρετήσει), είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «τέτοια αριστουργήματα έρχονται στο φως κάθε 100 χρόνια», συμπληρώνοντας πως «θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι ανασκαφές για πλήρη ανάδειξη του ψηφιδωτού». Το δυστύχημα για τη Λάρνακα είναι ότι οι «αρκετοί μήνες» μετατράπηκαν σε αρκετά χρόνια (δέκα προς το παρόν) και ακόμα οι φορείς και οι πολίτες της πόλης αναμένουν απτά αποτελέσματα…