Τρισάγιο στη μνήμη καταδρομέων και εθνοφρουρών που έπεσαν ενώ «ευρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία» κατά το πραξικόπημα

Τρισάγιο στη μνήμη των καταδρομέων και εθνοφρουρών που «ευρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία» και έπεσαν κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 τελέστηκε την Τετάρτη στους τάφους τους, στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Στην τελετή παρέστησαν συγγενείς των πεσόντων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και οργανωμένων συνόλων, καθώς και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης.

Σε ομιλία εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων αναφέρθηκε ότι η μνήμη των πεσόντων αποτελεί «χρέος» και ευθύνη απέναντι στους νεκρούς, στους αγνοουμένους, στις οικογένειές τους και στις νεότερες γενιές, οι οποίες οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορική αλήθεια.

Σημειώθηκε ότι η τελετή δεν αποσκοπεί στην αναζωπύρωση παθών ή στη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η ιστορία κατέδειξε «πόσο ολέθριες μπορεί να αποδειχθούν οι συνέπειες του διχασμού».

Αναφορά έγινε, επίσης, στους καταδρομείς που βρέθηκαν το 1974 στην πρώτη γραμμή, με τον Σύνδεσμο να σημειώνει ότι "άλλοι πολέμησαν κατά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και αργότερα εναντίον της τουρκικής εισβολής, άλλοι έπεσαν στα πεδία των μαχών, τραυματίστηκαν ή πέρασαν στην αιωνιότητα ως αγνοούμενοι".

«Όλοι, όμως, έγραψαν με τις πράξεις τους μια σελίδα θάρρους, αυταπάρνησης και στρατιωτικού καθήκοντος», αναφέρθηκε.

Ο Σύνδεσμος ανανέωσε την υπόσχεσή του "να διαφυλάσσει τη μνήμη των πεσόντων, να στηρίζει τις οικογένειές τους και να μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές τις αρχές του καθήκοντος, της τιμής, της πειθαρχίας, της αυτοθυσίας και της αγάπης προς την πατρίδα".

«Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στον διχασμό να πληγώσει την πατρίδα μας», αναφέρθηκε, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για επικράτηση της δικαιοσύνης, τερματισμό της κατοχής και επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, νυν και τέως βουλευτών, συγγενών, εκπροσώπων σωματείων και οικογενειών πεσόντων. Τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

ΚΥΠΕ