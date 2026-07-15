Αιχμές Φουρλά για το ψήφισμα για τις κακοποιημένες γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή: «Το παρουσιάζουν ως δική τους επιτυχία»

Αιχμές προς συναδέλφους του για τη διαχείριση της δημοσιότητας γύρω από το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά τις γυναίκες οι οποίες υπέστησαν σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή του 1974, άφησε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς.

Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ, ο κ. Φουρλάς εξέφρασε την ενόχλησή του, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι παρουσιάζουν το ψήφισμα ως δική τους επιτυχία, χωρίς να αναγνωρίζουν – όπως αναφέρει – ποιος το εισηγήθηκε και εργάστηκε για την υλοποίησή του.

«Πόσο χαίρομαι που αγαπημένοι συνάδελφοι βγαίνουν στα κανάλια παρουσιάζοντας το ψήφισμα για τις κακοποιημένες γυναίκες λίγο πολύ ως δική τους επιτυχία, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να αναφέρουν έστω το όνομα αυτού που το εισηγήθηκε και πάλεψε για την υλοποίησή του. Τους ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την υπερψήφιση του ψηφίσματος από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αναγνωρίζει τις φρικαλεότητες και τη σεξουαλική βία που υπέστησαν γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή, χαρακτηρίζοντας τη σεξουαλική βία έγκλημα πολέμου και αναδεικνύοντας μία από τις πιο σκοτεινές πτυχές των γεγονότων του 1974.

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Ιουλίου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος, κάνοντας λόγο για «ιστορική εξέλιξη» που αποδίδει δικαιοσύνη στα θύματα και ενισχύει τη διεθνή διάσταση του Κυπριακού.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ συνεχάρη δημόσια τον ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά για την πρωτοβουλία και τις συντονισμένες ενέργειές του, καθώς και την εισηγήτρια του ψηφίσματος, ευρωβουλευτή Ελεονώρα Μελέτη, για τη συμβολή της στην έγκρισή του.