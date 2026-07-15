Το νέο XPENG L03 κάνει πρεμιέρα στην Ευρώπη – Ξεκινά η διάθεσή του από τη Γερμανία

Το νέο ηλεκτρικό SUV coupé XPENG L03 παρουσίασε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία XPENG στο Μόναχο της Γερμανίας, μία ημέρα πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου.

Οι πωλήσεις του XPENG L03 αρχίζουν στις 16 Ιουλίου, με τη Γερμανία να αποτελεί μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές αγορές διάθεσής του. Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου διαμορφώνεται στις 35.600 ευρώ.

Το νέο L03 ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV coupé και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της XPENG για ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτροκίνησης, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των κινεζικών και ευρωπαϊκών κατασκευαστών εντείνεται.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Μόναχο, με την εταιρεία να προωθεί το νέο μοντέλο ως μία από τις βασικές προτάσεις της για την ευρωπαϊκή αγορά.