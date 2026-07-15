Τον κράτησαν οκτώ ημέρες στο νοσοκομείο μέχρι να αποβάλει πάνω από ένα κιλό κοκαΐνης

Ποσότητα πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης έκρυβε τελικά στο σώμα του, 28χρονος ο οποίος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί, στις 6 Ιουλίου 2026, από μέλη της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ο 28χρονος νοσηλευόταν μέχρι σήμερα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με σκοπό να αποβάλει με ασφάλεια όλες τις συσκευασίες κοκαΐνης, που έκρυβε στο σώμα του. Αφού απέβαλε συνολικά 110 συσκευασίες, συνολικού μεικτού βάρους ενός κιλού και 110 γραμμαρίων, έλαβε σήμερα εξιτήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του. Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση, στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ενώ διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση, μέχρι την επόμενη δικάσιμο, που ορίστηκε για τις 5 Οκτωβρίου, 2026.

Η σύλληψη του 28χρονου διενεργήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στη Δημοκρατία, μετά από σχετική πληροφορία που λήφθηκε από την ΥΚΑΝ.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.