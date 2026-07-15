Μπουλντόζες στη μάχη με τις πυρκαγιές – Εκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς

Την περιβαλλοντική εκπαίδευση νέων μέσα από συνεργασίες με σχολεία, καθώς και την εκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς στην καταστολή δασικών πυρκαγιών με τη χρήση προωθητών γαιών, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Τμήμα Δασών, αναγνωρίζοντας ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των δασών, αναπτύσσει διαχρονικά πρωτοβουλίες σε συνεργασία με σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε δράση αναδάσωσης στην κοινότητα Μαλιάς, σε περιοχή που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού.

Η δράση οργανώθηκε από το Τμήμα Δασών, με τη συμμετοχή μαθητών του Trinity Private Secondary School, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση λειτουργών του Τμήματος, φύτευσαν περισσότερα από 50 δενδρύλλια, συμβάλλοντας έμπρακτα στην αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής, αναφέρεται.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με επίσκεψη λειτουργού του Τμήματος Δασών στο Trinity Private Secondary School.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση για τον ρόλο των δασών, τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, τα μέτρα πρόληψης και τη σημασία των αναδασώσεων, αναδεικνύοντας την ατομική και συλλογική ευθύνη όλων μας στο πιο ψηλό βαθμό για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν στους μαθητές πιστοποιητικά συμμετοχής, τα οποία ετοιμάστηκαν από κοινού από το Τμήμα Δασών και το σχολείο, ως αναγνώριση της συμβολής τους στην προσπάθεια αναδάσωσης και της ενεργού συμμετοχής τους σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Όπως σημείωνεται το Τμήμα Δασών αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής των νέων σε τέτοιες δράσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ανάπτυξη μιας σχέσης σεβασμού και υπευθυνότητας απέναντι στα δάση και τον φυσικό πλούτο της Κύπρου.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, κατά την περίοδο 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2026, το Τμήμα πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού της Εθνικής Φρουράς στην ορθολογική χρήση των προωθητών γαιών για σκοπούς πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς ενημερώθηκε για τις βασικές αρχές της καταστολής δασικών πυρκαγιών, τις τεχνικές και τις ασφαλείς πρακτικές χρήσης προωθητών γαιών, τόσο για την εκτέλεση προληπτικών έργων πυροπροστασίας όσο και για τη χρήση τους κατά τις επιχειρήσεις καταστολής δασικών πυρκαγιών.

Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία της στενής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ του Τμήματος Δασών, της Εθνικής Φρουράς και των υπόλοιπων συναρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, με στόχο την προστασία των δασών, της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ