Χειροπέδες σε περιπτερά στην Πάφο για εκατοντάδες συσκευασίες νικοτίνης – Πλήρωσε €3.100

Εκατοντάδες συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων χωρίς σχετικές άδειες, εντοπίστηκαν σε περίπτερο στη Κάτω Πάφο μετά από συντονισμένη επιχείρηση χθες της ΥΚΑΝ Πάφου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Σταθμού Πάφου, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Τελωνείων και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται ότι κατά τον έλεγχο του υποστατικού εντοπίστηκαν 377 συσκευασίες σακουλιών νικοτίνης διαφόρων εμπορικών σημάτων, για τις οποίες δεν είχε εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή και διάθεσης προς πώληση στην κυπριακή αγορά.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια εμπορίας ή πώλησης νόμιμων βιομηχανικών καπνικών προϊόντων που διέθετε προς πώληση στο υποστατικό του.

Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθη για αυτόφωρα τελωνειακά αδικήματα, ενώ οι πιο πάνω ποσότητες με τα σακουλάκια νικοτίνης κατασχέθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3.100.

Παράλληλα, συναίνεσε γραπτώς στην εγκατάλειψη των κατασχεθέντων προϊόντων, τα οποία θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.