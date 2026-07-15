Το συντριβάνι της Αγίου Αντωνίου ξαναζωντανεύει, νέα πνοή σε μια γειτονιά που αναβαθμίζεται

Το συντριβάνι της Αγίου Αντωνίου τέθηκε ξανά σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση της περιοχής.

Το τελευταίο διάστημα διατυπώθηκαν απόψεις που έκαναν λόγο για εγκατάλειψη και υποβάθμιση της γειτονιά της Αγίας Αντωνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα του Δ. Πάφου Άγγελου Ονησιφόρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της Αγίου Αντωνίου.

Η επαναλειτουργία του συντριβανιού εντάσσεται στις δράσεις που υλοποιούνται για την αναζωογόνηση της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και φιλικού περιβάλλοντος για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε εξαγγελίες, αλλά προχωρούν μέσα από συγκεκριμένα έργα που αλλάζουν σταδιακά την εικόνα της γειτονιάς και ενισχύουν την ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνουν ότι συνεχίζουν με συνέπεια την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση σε έργα που αναβαθμίζουν τις γειτονιές της πόλης και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Επισημαίεται ότι ο δημαρχεύων Πάφου διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί κλεισίματος της οδού Αγίου Αντωνίου , χαρακτηρίζοντάς τες «παντελώς ψευδείς» και τονίζοντας ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη.

Όπως δήλωσε με σχετική του ανάρτηση, η Αγίου Αντωνίου όχι μόνο δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναβάθμισης, με τον Δήμο να έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις και να προγραμματίζει επιπλέον έργα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον φωτισμό, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την καθαριότητα, το πράσινο και τη συνολική αισθητική της περιοχής, με στόχο να αποκτήσει ξανά τη ζωντάνια και την εμπορική της κίνηση.

Ο κ. Ονησιφόρου αναφέρθηκε και στο ζήτημα των κλειστών καταστημάτων, επισημαίνοντας ότι αρκετά υποστατικά παραμένουν ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που, όπως είπε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου είναι οι χώροι αυτοί να αξιοποιηθούν από ανθρώπους που επιθυμούν να επενδύσουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να επιτρέψει σε οποιαδήποτε συμφέροντα να εμποδίσουν την αναζωογόνηση της Αγίου Αντωνίου, τονίζοντας πως η πόλη ανήκει στους πολίτες της και ότι ο ιστορικός εμπορικός δρόμος αξίζει να αποκτήσει ξανά ζωή και προοπτική. «Με συντονισμό, αποφασιστικότητα και δυναμισμό, συνεχίζουμε το έργο μας.

Η Αγίου Αντωνίου θα ξαναγίνει ένας ζωντανός εμπορικός και κοινωνικός πυρήνας της Πάφου, όπως της αξίζει», κατέληξε ο δημαρχεύων Πάφου.