Το παρασκήνιο της παραίτησης του Νίκου Αναστασίου – Τα δύο στρατόπεδα στην ΕΔΕΚ και ο επόμενος μεταβατικός πρόεδρος

Σε φαύλο κύκλο εσωστρέφειας δείχνει να έχει παραδοθεί η ΕΔΕΚ, με τον Νίκο Αναστασίου να παραιτείται από την προεδρία του κόμματος και να κλείνει το κινητό τηλέφωνο, αφήνοντας πίσω του δύο αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις. Η μια τάση, με κύριο εκφραστή τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο, αμφισβητεί τις αποφάσεις που έλαβε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, κάνοντας λόγο για καταστατική εκτροπή. Ενώ η δεύτερη τάση επιχειρεί να εφαρμόσει στην πράξη τις αποφάσεις που λήφθηκαν στις 5 Ιουλίου, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος.

Πλέον η Κεντρική Επιτροπή καλείται να εφαρμόσει το άρθρο 43 του Καταστατικού το οποίο ορίζει ότι μετά την παραίτηση του προέδρου του κόμματος προκηρύσσονται εκλογές εντός 40 ημερών για την ανάδειξη νέου αρχηγού της παράταξης. Στο διάστημα αυτό προεδρεύει ο αναπληρωτής πρόεδρος Μορφάκης Σολομωνίδης, ο οποίος κατέχει και τη θέση του γενικού διευθυντή του κόμματος.

Αιφνιδιαστική παραίτηση

Ο Νίκος Αναστασίου παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά την Τρίτη με δημόσια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη διαπίστωση ότι «αντί τα μαχαίρια να μπουν στα θηκάρια, ακονίζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ενώ παραδέχθηκε πως ο ίδιος απέτυχε στην προσπάθεια του να ενώσει το κόμμα. Την προηγούμενη ημέρα συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο και λόγω της χρονολογικής σειράς των γεγονότων ορισμένα στελέχη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μέλη του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου άσκησαν ισχυρές πιέσεις προς τον πρόεδρο του κόμματος.

Αμφισβητούν τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνέδριου

Κομματικές πηγές ανέφεραν στον «Π» ότι το κλίμα στο Πολιτικό Γραφείο ήταν τεταμένο και πως η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία δικηγόρου με στόχο να αμφισβητηθεί η νομιμότητα των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνέδριου. Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν την εκτίμηση ότι συγκεκριμένα μέλη του Πολιτικού Γραφείου προσπαθούν να προκαλέσουν νέο ρήγμα στην ΕΔΕΚ ώστε να σταματήσουν τις διαδικασίες που ενεργοποίησε το Παγκύπριο Συνέδριο και αφορούν, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα του μητρώου μελών, τη διενέργεια Καταστατικού Συνέδριου και οικονομικού ελέγχου. Διερωτήθηκαν δε «γιατί κάποιοι δεν επιθυμούν την επιστροφή μελών που διαγράφηκαν και τον οικονομικό έλεγχο;».

Φωτογραφίζουν τον Νίκο Νικολαΐδη

Ωστόσο άλλα στελέχη δήλωσαν στον «Π» ότι η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα και πως ο Νίκος Αναστασίου παραιτήθηκε λόγω της σκληρής στάσης που επέδειξαν ορισμένα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου της ΕΔΕΚ. Μάλιστα φωτογραφίζουν τον Νίκο Νικολαΐδη, ο οποίος έσπευσε να ανακοινώσει στο Facebook τις αποφάσεις της Επιτροπής για διεξαγωγή Καταστατικού και Εκλογικού Συνέδριου στις 11 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Τα συγκεκριμένα στελέχη εκφράζουν επίσης τη θέση ότι η Επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Παγκύπριου Συνέδριου δεν σεβάστηκε τα συλλογικά όργανα του κόμματος, καθορίζοντας μονομερώς ημερομηνίες διεξαγωγής Καταστατικού και Εκλογικού Συνέδριου. Εκφράζουν επίσης τη θέση ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή έχει καθορισμένο ρόλο που είναι ο καταρτισμός καταλόγου με τα άτομα που κατήλθαν ως υποψήφιοι με άλλα κόμματα ή στήριξαν υποψηφίους άλλων παρατάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από τους Νίκο Αναστασίου, Νίκο Νικολαΐδη, Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανό και Παύλο Μιχαήλ.

Μεταβατικός πρόεδρος

Φαίνεται ότι η σύσταση της Επιτροπής για διεξαγωγή Καταστατικού και Εκλογικού Συνέδριου δημιούργησε νέες ισορροπίες στην ΕΔΕΚ και το επόμενο διάστημα οι εσωκομματικές διαμάχες θα επικεντρωθούν στο κατά πόσον οι αποφάσεις του Έκτακτου Παγκύπριου Συνέδριου είναι αντικαταστατικές. Επίσης θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για την εκλογή μεταβατικού προέδρου μέχρι τον Δεκέμβριο όπου θα διεξαχθεί Εκλογικό Συνέδριο και είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή ποιο στέλεχος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο.

Μάχη διαδοχής

Πιθανόν η εξέλιξη αυτή να επισπεύσει και τη μάχη διαδοχής στο κόμμα, αναγκάζοντας τα στελέχη που καλοβλέπουν την προεδρία του κόμματος να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Βέβαια αρκετά στελέχη θεωρούν ότι εκείνος που θα αναλάβει ως μεταβατικός πρόεδρος ενδεχομένως να «καεί» λόγω των δύσκολων αποφάσεων που θα κληθεί να λάβει μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο. Υπάρχει η καυτή πατάτα που λέγεται μητρώο μελών και το θέμα των διαγραφών που πρέπει να επιλυθεί, ενώ προηγείται το Καταστατικό Συνέδριο που θα εξετάσει όλα αυτά τα θέματα.

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ανέδειξε τον ρόλο της νεολαίας, της οποίας τα μέλη έλαβαν και τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Στη Λευκωσία κατατάχθηκε πρώτη η 27χρονη πρόεδρος της Νεολαίας Σοφία Χριστοδούλου, στην Αμμόχωστο η γραμματέας της Νεολαίας Άντρη Δημητρίου Στέκα και στην Κερύνεια ο Μάριος Λεωνίδου. Μάλιστα στη Λευκωσία ήρθε τρίτος σε σταυρούς προτίμησης ο τέως πρόεδρος της Νεολαίας και αντιπρόεδρος του κόμματος Πάμπος Χριστοδούλου. Εάν, λοιπόν, επικρατήσει η τάση που ζητά να αναλάβει την προεδρία του κόμματος κάποιο άτομο από τη νεολαία, τότε το πιο πιθανόν να θέσει υποψηφιότητα είτε ο Πάμπος Χριστοδούλου είτε η Σοφία Χριστοδούλου.

Στο κάδρο των εσωκομματικών εκλογών υπάρχουν και τα ονόματα των προσώπων που ήταν έτοιμα να διεκδικήσουν την προεδρία το 2025. Ο τέως βουλευτής Λευκωσίας Ηλίας Μυριάνθους δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του, ενώ είναι άγνωστο μέχρι στιγμής εάν θα θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα οι Μορφάκης Σολομωνίδης και Μάριος Χαννίδης.