Πρώτη ανακοίνωση της ΕΔΕΚ μετά την παραίτηση Αναστασίου – Αμφισβητούν την Επιτροπή που συστάθηκε στο Παγκύπριο Συνέδριο

Τον ρόλο της πενταμελούς Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου που συστάθηκε με απόφαση του Έκτακτου Παγκύπριου Συνέδριου στις 5 Ιουλίου αμφισβητεί η «επίσημη» ΕΔΕΚ σε σημερινή ανακοίνωση. Παραθέτει παράλληλα πρακτικά από το συνέδριο για να αναδείξει ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος της πενταμελούς Επιτροπής, αμφισβητώντας στην ουσία την απόφαση για καθορισμό ημερομηνιών διεξαγωγής του Καταστατικού και Εκλογικού Συνέδριου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα συνέλθει το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, μετά και την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος, προκειμένου να διαχειριστούν συνολικά τις εξελίξεις. Αναφέρει μάλιστα ότι οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν βαθιά στενοχώρια στα μέλη και στους υποστηρικτές της ΕΔΕΚ, τονίζοντας ότι καθίσταται αναγκαία η επίδειξη σοβαρότητας, αλλά και η επικράτηση ηρεμίας και ομαλότητας στο εσωτερικό του κόμματος.

Συνάμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη θητεία του Νίκου Αναστασίου, επισημαίνοντας ότι εργάστηκε για τη συσπείρωση του κόμματος και την επίτευξη του στόχου παραμονής της ΕΔΕΚ στη Βουλή, ενώ παρά την παραίτησή του, υπογραμμίζεται ότι η λειτουργία του κόμματος θα συνεχιστεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή, ως τα μοναδικά αρμόδια όργανα, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου της 5ης Ιουλίου 2026».

Στη συνέχεια, επισυνάπτεται το επίσημο πρακτικό του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασίου και τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας.

Μια κίνηση που ακριβώς προσπαθεί να αναδείξει ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Συνεδρίων και Εξυγίανσης Μητρώου, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται δηλαδή η επίσημη ηγεσία. Υπενθυμίζεται ότι η πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από τους Νίκο Αναστασίου, Νίκο Νικολαΐδη, Διομήδη Διομήδους, Μιχάλη Κουταλιανό και Παύλο Μιχαήλ.

Διαβάστε το πρακτικό: