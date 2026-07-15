Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός: Αναδείχθηκε η νικητήρια πρόταση για το Πάρκο Γλυπτικής «Μιχάλης Παυλίδης» στη Γεροσκήπου

Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού (Αρ. 18/2026) για την αναδημιουργία του Πάρκου Γλυπτικής «Μιχάλης Παυλίδης» στη Γεροσκήπου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον χώρο σε έναν σύγχρονο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής.

Ο διαγωνισμός, που οργανώθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από την αρχιτεκτονική κοινότητα, με συνολικά 22 συμμετοχές.

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή στη βάση προκαθορισμένων αρχιτεκτονικών, λειτουργικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας Το πρώτο βραβείο, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους €25.000, απονεμήθηκε στην ομάδα των Χαράλαμπου Αριστοδήμου, Αγνής Δημητρίου, Ηλία Ηλία, Χριστίνας Ηλία, Κωνσταντίνου Κέλπη, Μάριου Κυριάκου, Παναγιώτη Τσαγγάρη και Χριστίνας Χάρπα.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι νικητές θα αναλάβουν την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. Το δεύτερο βραβείο (€15.000) απονεμήθηκε στον Ευάγγελο Πουρνάρα, ενώ το τρίτο βραβείο (€10.000) απέσπασε η KOMA Architects L.L.C. (Αιμιλή Κουστάη και Andres Macera). Επιπλέον, απονεμήθηκαν δύο έπαινοι, συνοδευόμενοι από χρηματικό έπαθλο €3.000 έκαστος.

Ο πρώτος απονεμήθηκε στους Χρυσώ Ονησιφόρου, Χρίστο Προύση και Ελένα Μιχαόλα, ενώ ο δεύτερος στους Μαρίνα Αβούρη, Γεώργιο Λαζαρίδη, Μαργαρίτα Μιχά, Πέτρο Παπαδόπουλο και Άννα Τσόκα. Στόχος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ήταν η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη αρχιτεκτονικές, χωροταξικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές και οικονομικές παραμέτρους, ώστε να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος και λειτουργικός δημόσιος χώρος.

Οι υποβληθείσες μελέτες θα παρουσιαστούν στο κοινό σε ειδική έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ημερομηνία που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Σε γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος του Δήμου είναι η ανάπλαση συνολικής έκτασης 24.000 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης.

Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή επιδιώκει τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου που θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου και αναψυχής στη Γεροσκήπου, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το έργο θα δημιουργήσει προοπτικές διασύνδεσης της κεντρικής πλατείας Γεροσκήπου με το παλαιό μεταξουργείο, μέσω του Πάρκου «Μιχάλης Παυλίδης», διαμορφώνοντας έναν ενιαίο και εκτεταμένο δημόσιο χώρο.