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Geely: Η στρατηγική «Five by Five» πίσω από την παγκόσμια ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

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Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει σε σχεδιασμό, έρευνα, δοκιμές, νέες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία.

Η Geely τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μεγάλη ανάπτυξη στη γκάμα των μοντέλων της, που προσφέρουν σύγχρονες λύσεις αυτοκίνησης, σε μία σωστή τιμολογιακή πολιτική. ΠΊσω από την επιτυχία υπάρχει μια στρατηγική μετασχηματισμού, η οποία στηρίζεται το όραμα της εταιρείας για παγκόσμια επέκταση και καινοτομία.

Η στρατηγική τιτλοφορείται "Five by Five", σε ελεύθερη ελληνική απόδοση "Πέντε επί Πέντε" και περιλαμβάνει τα 5 κέντρα design, τα 5 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, τα 5 κέντρα δοκιμών, τις 5 τεχνολογίες κινητήριων συστημάτων και τα 5 οικοσυστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το σύνολο αυτών των παραμέτρων δημιουργεί ένα παγκόσμιο αποτύπωμα που στόχο έχει να φέρει την εταιρεία στην πρωτοπορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με υψηλής ποιότητας, βιώσιμη ανάπτυξη στην ηλεκτροκίνηση, πρακτικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την απαραίτητη τεχνογνωσία που οδηγεί σε προϊόντα που προσφέρουν μια καλύτερη ζωή σε χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα 5 παγκόσμια κέντρα design βρίσκονται στη Σαγκάη, το Νίνγκμπο, το Μιλάνο, το Γκέτεμποργκ και το Κόβεντρι. Αυτά συνεργάζονται στενά με 5 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στο Χανγκτζόου, το Νίνγκμπο, το Γκέτεμποργκ, το Κόβεντρι και τη Φρανκφούρτη.

Τα διάφορα μοντέλα, πριν πάρουν τον δρόμο για την παραγωγή δοκιμάζονται εκτενώς σε 5 παγκόσμια κέντρα δοκιμών με 16 επιμέρους βάσεις, ανάμεσά τους η πρόσφατα εγκαινιασμένη Geely Europe Testing Base στη Φρανκφούρτη και το μεγαλύτερο στον κόσμο Geely Comprehensive Safety Testing Center, στο Νίνγκμπο στην Κίνα.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η δέσμευση της Geely για καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία υλοποιείται μέσω 5 επιλογών κινητήριων συστημάτων, όπως βενζίνης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά, με κυψέλες καυσίμου μεθανόλης και τέλος με τεχνολογίες ανταλλαγής μπαταριών.

Τέλος, το μοναδικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της κινέζικης εταιρείας βασίζεται στο Geely Xingrui Super Computing Center και υλοποιείται από 5 in-house εταιρείες τεχνολογίας (StepStar, SiEngine, DreamSmart, Qianli Technology και Geespace), παρέχοντας ευφυείς λύσεις κινητικότητας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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