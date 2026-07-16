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Ιράν: Απελευθερώθηκε Αμερικανίδα υπήκοος - «Χειρονομία καλής θέλησης» βλέπει ο Τραμπ παρά τις εχθροπραξίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου: EPA

Η γυναίκα κρατούνταν παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 – Η αιφνιδιαστική εξέλιξη εν μέσω της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης και του ναυτικού αποκλεισμού στον Κόλπο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το απόγευμα (ώρα Ουάσιγκτον) ότι αφέθηκε ελεύθερη αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς.

«Το Ιράν επέτρεψε σε αμερικανίδα πολίτη, φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 (...) να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, και είναι καλά. Οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν!», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

Ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έδωσε διαταγή να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν και να επιβληθεί ξανά αποκλεισμός των λιμανιών του στον Κόλπο τις τελευταίες ημέρες, απέφυγε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της γυναίκας, ή να εξηγήσει για ποιον λόγο είχε φυλακιστεί.

Το Ιράν έχει φυλακίσει αρκετούς υπηκόους δυτικών κρατών, στους οποίους προσάπτεται κατά κανόνα κατασκοπεία. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη πως τους χρησιμοποιεί σαν διαπραγματευτικά χαρτιά σε διακρατικές συνομιλίες.

Τον Μάιο, ιρανός υπήκοος με καθεστώς μονίμου κατοίκου ΗΠΑ αφέθηκε ελεύθερος, αφού εξέτισε ποινή δεκαετούς κάθειρξης στο Ιράν, είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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