101 καταγγελίες και τέσσερα οχήματα κατακρατήθηκαν σε στοχευμένη επιχείρηση της Τροχαίας Πάφου

Στοχευμένη επιχείρηση πραγματοποίησε χθες η Τροχαία Πάφου, μεταξύ των ωρών 4:00 μ.μ. και 9:00 μ.μ., εντός της πόλης και των προαστίων, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και την πάταξη των τροχαίων παρανομιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη βεβαίωση 101 τροχαίων καταγγελιών για διάφορες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών και τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων.