Δέκα συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες μετά από παγκύπριους ελέγχους της Αστυνομίας

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, συμπλοκή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ανησυχίακαι παράνομη παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 824 οχήματα και ελέγχθηκαν 1011 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 452 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 162 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 258 έλεγχοι αλκοόλης, με 16 θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.