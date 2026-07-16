Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 3 ώρες

Αποπνικτική ζέστη σήμερα: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Πιθανές μεμονωμένες βροχές στα ορεινά
| Κύπρος

Δέκα συλλήψεις και εκατοντάδες καταγγελίες μετά από παγκύπριους ελέγχους της Αστυνομίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συλλήψεις για ναρκωτικά, συμπλοκή, παράνομη παραμονή και άλλα αδικήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.   

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, συμπλοκή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, ανησυχίακαι παράνομη παραμονή.     

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 824 οχήματα και ελέγχθηκαν 1011 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.    

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 452 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 162 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 258 έλεγχοι αλκοόλης, με 16 θετικά αποτελέσματα, καθώς και ένας προκαταρκτικός έλεγχος νάρκοτεστ με θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα