Το Υπουργικό ενέκρινε νέο Mall στη Λεμεσό: Οι «παίχτες» και τι θα περιλαμβάνει

Στην αδειοδότηση του «Limassol Mall» προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από μια μακρά διαδικασία συζήτησης, διαβουλεύσεων και πολλών αντιδράσεων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το InBusinessNews το Υπουργικό έδωσε τέλος στη «μάχη» που ήταν σε εξέλιξη μεταξύ δύο κοινοπραξιών για δύο malls στην ίδια περιοχή (απόσταση 300 μέτρων μεταξύ τους), αδειοδοτώντας το ένα και απορρίπτοντας την άλλη αίτηση. Με βάση την εξέλιξη αυτή, η Λεμεσός θα αποκτήσει τα επόμενα χρόνια ένα νέο mall, παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που υπήρχαν σε πολλά επίπεδα και σχετίζονται κυρίως με το κυκλοφοριακό χάος που ήδη επικρατεί στην περιοχή αλλά και τις αντιδράσεις καταστηματαρχών σε όλη την πόλη για «σκότωμα» του εμπορίου σε όλη την πόλη.

Όπως πληροφορείται ο «Π», καθοριστικό ρόλο στο να δοθεί το πράσινο φως, κατά παρέκκλιση όπως είναι αρμοδιότητα του Υπουργικού, έπαιξε το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα έχει παρουσιαστεί και προχωρήσει καθοριστικά ο σχεδιασμός για το ρυθμιστικό σχέδιο της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου, που εφάπτεται της ανάπτυξης. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η εξέλιξη άλλα καθοριστικά τα δεδομένα για το κυκλοφοριακό της περιοχής, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εκτέλεση του έργου, που αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Αμαθούντας (και παλαιότερα του Δήμου Αγίου Αθανασίου), η οποία δεν προχωρούσε.

Οι «παίχτες»

Το Limassol Mall προγραμματίζεται να κατασκευαστεί από τον Όμιλο Παπαντωνίου και από την κοινοπραξία κυπριακών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους το «Nicosia Mall» και σε αυτό μετέχουν επιχειρηματικοί όμιλοι, όπως Όμιλος Ζορπά, PHC Group, Όμιλος Αθηαινίτη και VLM Group. Τα σχέδια αφορούν άδεια τεμάχια γης που βρίσκονται στην είσοδο της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, δίπλα από το Jumbo. Καθοριστικό ρόλο στην αδειοδότηση αυτής της ανάπτυξης έναντι της άλλης, έπαιξε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της γης βρίσκεται εντός εμπορικής ζώνης και εφάπτεται της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου.

Η άλλη πρόταση που δεν πήρε το πράσινο φως, αφορούσε mall με την εμπορική ονομασία «The Mall of Limassol», ιδιοκτησίας της εταιρείας Atterbury Europe, που χωροθετείτο στον Δήμο Λεμεσού, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αμαθούντας, σε τεμάχιο που εφάπτεται της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Πρόκειται για την εταιρεία Atterbury Europe, ιδιοκτήτρια εταιρεία του «Mall of Cyprus» καθώς και του «Mall of Engomi». Πίσω από την εταιρεία αυτή βρίσκεται επενδυτικό fund από τη Νότια Αφρική.

Τι θα περιλαμβάνει

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα από τις διάφορες μελέτες που είναι δημοσιευμένες, το «Limassol Mall» θα περιλαμβάνει ένα υπόγειο επίπεδο, ισόγειο επίπεδο, μεσοπάτωμα και ακόμα δύο ορόφους, με συνολικό εμβαδά ενοικιαζόμενων χώρων της τάξης των 28.434m2, ενώ οι συνολικοί καλυμμένοι χώροι της ανάπτυξης θα ανέρχονται στα 76.392m2 (περιλαμβάνοντας και τον υπόγειο χώρο στάθμευσης).

Στο Limassol Mall προγραμματίζεται να υπάρχουν 90 περίπου χώροι καταστημάτων, 6 μεγάλα κιόσκια, 2 εστιατόρια και 2 καφετέριες και μεγάλη πλατεία γρήγορου φαγητού με άλλα 7 εστιατόρια συνολικής χωρητικότητας 500 ατόμων. Επιπλέον, θα υπάρχει κινηματογράφος με 5 αίθουσες προβολής, παιχνιδότοπος με ηλεκτρονικά παιχνίδια, 1.270 θέσεις στάθμευσης, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι βοηθητικοί και υποστηρικτικοί χώροι. Το έργο θα έχει δύο υπόγειους χώρους και δύο ορόφους και επιπλέον μεσοπάτωμα. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές, που αναμένεται να παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα.