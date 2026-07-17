Η Τουρκία ενεργοποιεί στις 20 Ιουλίου «ηλεκτρονικό μάτι» στα κατεχόμενα – 24ωρη επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου

Στις 20 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η Άγκυρα θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στα κατεχόμενα.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου ανακοίνωσε ότι μέσω του νέου Συστήματος Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων η Τουρκία θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των πλοίων στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία του ψευδοκράτους.

«Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας στη Γαλάζια Πατρίδα και θα επιτηρούμε συνεχώς τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και των υδάτων γύρω από την ‘τδβκ΄», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός.

Το σύστημα, που υλοποιήθηκε από τη HAVELSAN με ραντάρ της ASELSAN, περιλαμβάνει κέντρο ελέγχου στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, σταθμούς επιτήρησης στην Καρπασία, τα Λιβερά και τον Άγιο Θεόδωρο, ενώ θα λειτουργεί με ραντάρ, κάμερες, αισθητήρες και συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS).

Σύμφωνα με την Άγκυρα, το νέο δίκτυο θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, την έκδοση προειδοποιήσεων, την επιτήρηση ειδικών περιοχών, την ανίχνευση παράνομων δραστηριοτήτων και την άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών

Πηγή: edotourkia.gr