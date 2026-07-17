Νέα σελίδα στη Βρετανία: Στο τιμόνι των Εργατικών ο Μπέρναμ - Οι πρώτες υποσχέσεις με φόντο την πρωθυπουργία

Σε μια ιστορική αλλά αναμενόμενη εξέλιξη για τη βρετανική πολιτική σκηνή, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ εξελέγη σήμερα νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ και στην ηγεσία της χώρας. Το πρωί της Δευτέρας ο βρετανός πρωθυπουργός θα υποβάλει την παραίτηση του στον βασιλιά Κάρολο και λίγο αργότερα ο βρετανός μονάρχης θα καλέσει τον πρώην δήμαρχο του ευρύτερου Μάντσεστερ για να του δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η εκλογή του Μπέρναμ πραγματοποιήθηκε χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που κατάφερε να εξασφαλίσει όχι μόνο τις απαραίτητες υπογραφές αλλά τόσες που δεν έδιναν την ευκαιρία σε κανέναν άλλον να θέσει υποψηφιότητα. Από την πρώτη στιγμή τον στήριξε η συντριπτική πλειοψηφία των Εργατικών βουλευτών. Για αυτό και η ειδική κομματική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο απλά επικύρωσε την εκλογή του, σηματοδοτώντας το τέλος της ηγεσίας του Κιρ Στάρμερ και την έναρξη μιας νέας πολιτικής περιόδου για το κυβερνών κόμμα.

Στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης των Εργατικών, ο Μπέρναμ επιχείρησε να δώσει το πολιτικό στίγμα της νέας εποχής, παρουσιάζοντας ένα όραμα που, όπως είπε, θα είναι «ξεκάθαρα Εργατικό» και θα δίνει προτεραιότητα στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες.

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι η Βρετανία χρειάζεται «να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική αγνόησε επί δεκαετίες». Υποστήριξε ότι η χώρα ακολούθησε «λανθασμένη πορεία» από τη δεκαετία του 1980, όταν η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στο Ουέστμινστερ και η οικονομική ισχύς μεταφέρθηκε υπερβολικά στον ιδιωτικό τομέα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα ακολουθήσει «έναν νέο δρόμο» ανάπτυξης, βασισμένο στην αποκέντρωση, στην ενίσχυση των περιφερειών και στη μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Ο νέος ηγέτης των Εργατικών έθεσε ως βασικές προτεραιότητες του: την οικονομική αναζωογόνηση της χώρας, την επανεκβιομηχάνιση, τη δημιουργία σύγχρονων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και κυρίως τη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, το οποίο χαρακτήρισε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του βρετανικού κράτους.

Παράλληλα, προανήγγειλε μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές, επιμένοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να ωφελεί όλες τις περιοχές της χώρας και όχι μόνο το Λονδίνο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εσωκομματική ενότητα. Αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια το κόμμα επηρεάστηκε από εσωτερικές αντιπαραθέσεις και δεσμεύθηκε να βάλει τέλος στην «κουλτούρα των εσωτερικών διαρροών και της υπονόμευσης», υποσχόμενος μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία και στην επίλυση προβλημάτων αντί της εσωτερικής αντιπαράθεσης. Δεν παρέλειψε να αποτίνει φόρο τιμής στον Κιρ Στάρμερ για τον ρόλο του στην επιστροφή των Εργατικών στην εξουσία και για μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ο Μπέρναμ υπογράμμισε ακόμη ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε τη διαχρονική του θέση για μεταφορά περισσότερων εξουσιών από το Λονδίνο προς τις περιφέρειες της χώρας. Το μοντέλο αυτό, το οποίο εφάρμοσε ως δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής του φιλοσοφίας και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της νέας κυβερνητικής ατζέντας, σημειώνουν οι αναλυτές στο Λονδίνο.

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζουν πως αναλαμβάνει την εξουσία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, την κρίση κόστους ζωής, τις πιέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αλλά και την άνοδο του Reform UK στις δημοσκοπήσεις, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Εργατικούς. Παράλληλα, όπως τονίζουν θα χρειαστεί να αποδείξει γρήγορα ότι μπορεί να μετατρέψει το φιλόδοξο πολιτικό του όραμα σε συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές, αν θέλει να κερδίσει το χαμένο έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ