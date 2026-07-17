Νομικές διαδικασίες για την ταυτοποίηση ανώνυμων λογαριασμών στο X που τον στοχοποιούν Κύπριο επιχειρηματία

Νομικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κύπρο και στο εξωτερικό με στόχο την ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να διαχειρίζονται ανώνυμους λογαριασμούς στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται σε ανακοίνωση της νομικής ομάδας γνωστού Κύπριου επιχειρηματία, έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει τον ίδιο μέσω ψευδών, δυσφημιστικών και επιζήμιων ισχυρισμών.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η δυνατότητα ανώνυμης χρήσης της πλατφόρμας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αξιοποιηθεί για επιθέσεις κατά της φήμης προσώπων και υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η νομική διαδικασία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της διατήρησης και στη νόμιμη αποκάλυψη στοιχείων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση όσων δημιούργησαν, διαχειρίστηκαν ή συντόνισαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.

Στο παρόν στάδιο, ούτε ο επιχειρηματίας ούτε η νομική του ομάδα προτίθενται να δημοσιοποιήσουν ονόματα λογαριασμών, ύποπτα πρόσωπα, αποδεικτικά στοιχεία ή τεχνικές λεπτομέρειες. Όπως επισημαίνεται, οποιαδήποτε πληροφορία προκύψει θα επαληθευτεί μέσω των προβλεπόμενων νομικών και εγκληματολογικών διαδικασιών.

Μέσω της ανακοίνωσης, ο επιχειρηματίας διατυπώνει τη θέση ότι η ανωνυμία δεν μπορεί να παρέχει μόνιμη προστασία από τη νομική λογοδοσία όταν χρησιμοποιείται για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών και την πρόκληση σοβαρής βλάβης στη φήμη προσώπων. Όπως σημειώνεται, η ανωνυμία μπορεί να αρθεί μέσω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών, ώστε να ταυτοποιηθούν και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι.

Παράλληλα, υπό νομική εξέταση βρίσκονται ζητήματα που αφορούν την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών στο πλαίσιο του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Περαιτέρω ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν όταν το επιτρέψει η εξέλιξη της νομικής διαδικασίας.