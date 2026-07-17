Αντίδραση «Ισότητας» για τη δημοσιοποίηση της ιδιότητας του 44χρονου αστυνομικού: «Δεν εξυψώνεσαι όταν ρεζιλεύεις και ταπεινώνεις άλλους»

Την έντονη αντίδραση του αστυνομικού κλάδου της συντεχνίας Ισότητα προκάλεσε η απόφαση της Αστυνομίας να αναφέρει την επαγγελματική ιδιότητα του 44χρονου οδηγού που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Λευκωσία και βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης, καθώς επρόκειτο για μέλος της δύναμης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η αντίδραση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Αστυνομίας ότι ο 44χρονος ειδικός αστυφύλακας τέθηκε σε διαθεσιμότητα με οδηγίες του Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας Πανίκου Σταύρου, ενώ εναντίον του διεξάγονται ποινική και πειθαρχική έρευνα.

Μιλώντας στον «Π», ο πρόεδρος του Αστυνομικού Κλάδου της Ισότητας, Νίκος Λοϊζίδης, εξέφρασε έκπληξη για τη δημοσιοποίηση της επαγγελματικής ιδιότητας του οδηγού, υποστηρίζοντας ότι «είναι με μεγάλη μας έκπληξη που, ενώ νομοθετικά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τέτοιες λεπτομέρειες».

Όπως ανέφερε, εάν ζητείτο από την Αστυνομία να επιβεβαιώσει το επάγγελμα οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να το πράξει. Ωστόσο, σημείωσε ότι από τη συγκεκριμένη πρακτική προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο στο εξής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα επαγγέλματα όλων των οδηγών που καταγγέλλονται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

«Άρα το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε κάθε δυστύχημα, σε κάθε θετικό αλκοτέστ και σε κάθε θετικό νάρκοτεστ θα πρέπει το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας να δημοσιεύει τα επαγγέλματα των οδηγών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λοϊζίδης υποστήριξε ακόμη ότι, εάν αυτή αποτελεί τη νέα πρακτική, θα πρέπει να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των επαγγελματικών ιδιοτήτων προσώπων που βρίσκονται εκτός καθήκοντος κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της διαθεσιμότητας ενός αστυνομικού είναι διαφορετικό από τη δημοσιοποίηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, προσθέτοντας ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των υπηρεσιακών πληροφοριών δεν εφαρμόζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο για τα μέλη της Αστυνομίας.

«Δεν είναι τυχαίο τελικά που αμφισβητείται ο θεσμός μας, αφού δεξιά και αριστερά κυκλοφορούν συνεχώς έγγραφα με ονόματα Αστυνομικών, ενώ δεν τηρείται αυστηρά όπως θα έπρεπε για όλους τους εργαζόμενους, η ίδια προστασία και για τους απλούς Αστυνομικούς», ανέφερε, προσθέτοντας πως «δεν εξυψώνεσαι όταν ρεζιλεύεις και ταπεινώνεις άλλους».