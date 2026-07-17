«Κόκκινη γραμμή» για την ΠΑΣΥΔΥ οι άδειες ασθενείας δημόσιων υπαλλήλων - Ναι στην πάταξη των καταχρήσεων, όχι στο «ψαλίδι» λέει ο Στράτης Ματθαίου

Έτοιμη να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κατάχρησης των αδειών ασθενείας στον δημόσιο τομέα δηλώνει η ΠΑΣΥΔΥ, θέτοντας παράλληλα ως «κόκκινη γραμμή» την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των δημόσιων υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας.

Μιλώντας στο Ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τη συντεχνία σχετικά με τις αλλαγές που φέρεται να προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο καθεστώς των αδειών ασθενείας.

«Δεν έχει γίνει διαβούλευση μαζί μας για να γνωρίζουμε τι ακριβώς προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, εφόσον στόχος είναι η καταπολέμηση των καταχρήσεων, η ΠΑΣΥΔΥθα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μέτρα που θα επηρεάσουν συνολικά τους εργαζομένους ή θα περιορίσουν τα υφιστάμενα δικαιώματά τους.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε να επηρεαστούν κεκτημένα δικαιώματα. Μέλημά μας είναι οι χρόνιοι ασθενείς και θέλουμε να τους προστατεύσουμε», τόνισε.

Μέχρι 42 ημέρες άδειας ασθενείας

Αναφερόμενος στο υφιστάμενο καθεστώς, ο κ. Ματθαίου εξήγησε ότι ένας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται μέχρι και 42 ημέρες άδειας ασθενείας ετησίως.

Υποστήριξε, όμως, ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν καταδεικνύουν μαζική κατάχρηση του θεσμού, καθώς, σύμφωνα με στατιστικές που έχει στη διάθεσή της η ΠΑΣΥΔΥ, περισσότεροι από εννέα στους δέκα δημόσιους υπαλλήλους λαμβάνουν μέχρι δέκα ημέρες άδειας ασθενείας τον χρόνο.

«Πέραν του 90% των δημόσιων υπαλλήλων λαμβάνει μέχρι δέκα ημέρες άδειας ασθενείας τον χρόνο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις κατάχρησης.

Όπως είπε, η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων και όχι σε έναν οριζόντιο περιορισμό των αδειών ασθενείας για το σύνολο των εργαζομένων.

«Δεν αποκλείω ότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, στο πώς θα τις καταπολεμήσουμε, και όχι να υπάρξει γενικότερη αποκοπή ή περιορισμός του αριθμού των αδειών», δήλωσε.

Στο επίκεντρο και οι γιατροί

Σε σχέση με το ενδεχόμενο το υπό προώθηση νομοσχέδιο να αφορά γιατρούς οι οποίοι εκδίδουν ανεξέλεγκτα πιστοποιητικά άδειας ασθενείας, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥανέφερε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να τύχει της στήριξης της συντεχνίας.

Απέφυγε, ωστόσο, να τοποθετηθεί οριστικά πριν η ΠΑΣΥΔΥενημερωθεί για το περιεχόμενο της πρότασης.

«Πιθανόν αυτό να το στηρίξουμε, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τι ακριβώς προωθείται και να ενημερωθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ ή εναντίον χωρίς να γνωρίζουμε το περιεχόμενο», σημείωσε.

Ο κ. Ματθαίου αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα για τις προωθούμενες αλλαγές.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ακόμη και αν ο αριθμός των χρόνιων ασθενών στον δημόσιο τομέα δεν είναι μεγάλος, η συντεχνία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τα δικαιώματά τους.

«Ακόμη και ένας να ήταν, οφείλουμε ως υπεύθυνη συνδικαλιστική οργάνωση να τον προστατεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιφυλακτικός για την αλλαγή του σχολικού ωραρίου

Ερωτηθείς και για τη συζήτηση γύρω από πιθανή αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ο κ. Ματθαίου απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Όπως εξήγησε, πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέμα που αφορά τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, παρόλο που ενδεχόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν και δημόσιους υπαλλήλους που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας.

Τόνισε, πάντως, ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα και ότι η ΠΑΣΥΔΥ τάσσεται υπέρ μέτρων που μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνσή του.

Ως παράδειγμα ανέφερε την επέκταση του ευέλικτου ωραρίου προσέλευσης των δημόσιων υπαλλήλων από τις 7 το πρωί, μέτρο στο οποίο η συντεχνία έχει συναινέσει, εκτιμώντας ότι μπορεί να συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Για το σχολικό ωράριο, ωστόσο, επανέλαβε ότι τον κύριο λόγο θα πρέπει να έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.