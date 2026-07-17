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«Σχισμή στον Χρόνο»: Η Παρασκευή Γιαπάνη μετατρέπει την Αμμόχωστο σε σύμβολο μνήμης και ελπίδας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της μαύρης επετείου της 20ής Ιουλίου 1974, όταν οι σειρήνες θα ηχήσουν σε ολόκληρη την Κύπρο, η εικαστικός Παρασκευή Γιαπάνη παρουσιάζει το νέο της γλυπτό με τίτλο «Σχισμή στον Χρόνο -Μια πόλη που κοιτάζει ακόμα τη θάλασσα -Αμμόχωστος».

Πρόκειται για ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη, την απώλεια και την αδιάκοπη προσμονή της επιστροφής στην Αμμόχωστο.

Μέσα από τον συμβολισμό του, το γλυπτό αποτυπώνει μια πόλη που παραμένει στραμμένη προς τη θάλασσα, περιμένοντας τη δικαίωση της ιστορίας και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Το έργο διακρίθηκε από την αρμόδια κριτική επιτροπή και επιλέχθηκε να παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2026 σε έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας να συνομιλεί με την ιστορία και τη μνήμη.

Όπως αναφέρει η δημιουργός, ο πολιτισμός αποτελεί θεματοφύλακα της συλλογικής μνήμης, ενώ η τέχνη λειτουργεί ως φορέας ιστορίας, ταυτότητας και συνείδησης, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα του «Δεν Ξεχνώ» και μεταφέροντάς το στις επόμενες γενιές.

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