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«Δεν υπάρχει νικητής στον πόλεμο»: Αντιπολεμικό μήνυμα Τ/κ εφημερίδας για τις μαύρες επετείους - «Θα γιορτάσουμε την ειρήνη»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τουρκοκυπριακά μέσα και χρήστες του διαδικτύου μοιράζονται δίγλωσση ανάρτηση για τη 15η και 20ή Ιουλίου

Κάποιες ιστοσελίδες, όπως η ηλεκτρονική εφημερίδα Οζγκιούρ, αλλά και μεμονωμένα άτομα στα ΜΚΔ αναρτούν μια φωτογραφία της Κύπρου με την διαχωριστική γραμμή σε μαύρο φόντο και λεζάντα «Εμείς θα γιορτάσουμε την ειρήνη» στα τουρκικά και τα ελληνικά. Από κάτω γράφει και πάλι και στις δύο γλώσσες «Δεν υπάρχει γιορτή για τον πόνο. Δεν υπάρχει νικητής στον πόλεμο».

Στο κείμενο που αναρτάται επίσης αναφέρεται στα ελληνικά και στα τουρκικά: «15 και 20 Ιουλίου... Η μία είναι το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας, η άλλη η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας. Και οι δύο ημερομηνίες σημαίνουν για τους Κύπριους πόνο, απώλειες, θανάτους, στέρηση, φτώχεια και μια διχοτομημένη πατρίδα... Την ημέρα που η πατρίδα μας θα ενωθεί, την ημέρα που θα έρθει η ειρήνη, θα γιορτάσουμε την ειρήνη μαζί αδερφέ μου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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