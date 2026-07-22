Ξεσηκώνονται οι Λεμεσιανοί για το νέο mall στον Άγιο Αθανάσιο - Ετοιμάζουν δυναμική διαμαρτυρία, τα βάζουν με το Υπουργικό

Σε κινητοποίηση ενάντια στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αδειοδότηση κατά παρέκκλιση μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου προχωρεί η πλατφόρμα «Συμμαχία για τη Λεμεσό», καλώντας τους πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 18:00, στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, μπροστά από τον χώρο στάθμευσης του καταστήματος Jumbo.

Η κινητοποίηση επικεντρώνεται στην κυβερνητική απόφαση για αδειοδότηση κατά παρέκκλιση μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης τύπου mall, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η «Συμμαχία για τη Λεμεσό» ζητά άμεση θεσμική και νομική αντίδραση στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι μεγάλες αναπτύξεις δεν μπορούν να προχωρούν χωρίς ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, επαρκείς κυκλοφοριακές μελέτες και ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Στους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται η προώθηση ενός ορθολογικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, η δημιουργία εναλλακτικών πράσινων υποδομών και η εφαρμογή άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για ανάγκη αποτροπής μονομερών αποφάσεων που, αντί να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενδέχεται να γιγαντώσουν τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η Λεμεσός.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης, με την πλατφόρμα να ζητά ουσιαστικό σεβασμό και στήριξη προς τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο και στις γειτονιές της Λεμεσού και οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεαστούν από τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης εμπορικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη «Συμμαχία για τη Λεμεσό», η πρωτοβουλία προέκυψε μέσα από δημόσιες εκκλήσεις επώνυμων και ανώνυμων πολιτών για δημιουργία ενός οργανωμένου φορέα διεκδίκησης, ο οποίος θα ασχολείται με τα βασικά προβλήματα της πόλης και της επαρχίας.

Η πλατφόρμα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, δημοτικών ομάδων, συντεχνιών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, επαγγελματικών φορέων, συνδέσμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οργανωμένων ομάδων κατοίκων και γενικότερα προς όλους τους επηρεαζόμενους φορείς και πολίτες της Λεμεσού.

«Μαζί μπορούμε να αποκτήσουμε δυνατή φωνή και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για την πόλη μας», αναφέρει η πλατφόρμα, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι πολίτες ζητούν άμεσες λύσεις και όχι νέες υποσχέσεις.