Νέα ψηφιακή τηλεόραση: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες πριν από τις 10 Οκτωβρίου

Σε επανασυντονισμό των τηλεοράσεών τους καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα οι πολίτες, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο οι συσκευές τους είναι συμβατές με τη νέα πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικές ρυθμίσεις στο νέο δίκτυο, με στόχο τη διευκόλυνση της λήψης του τηλεοπτικού σήματος.

Η παράλληλη μετάδοση του παλιού και του νέου δικτύου θα συνεχιστεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2026. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεσή τους με τη νέα πλατφόρμα.

Αρχικά, οι τηλεθεατές θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισμό της τηλεόρασής τους. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν εντοπίζει τα τηλεοπτικά κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια, δηλαδή σε HD, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συμβατή με τη νέα τεχνολογία.

Όσοι διαθέτουν μη συμβατή τηλεόραση θα πρέπει να προμηθευτούν κατάλληλο αποκωδικοποιητή, ο οποίος να φέρει τη σήμανση CE.

Εάν μετά τον επανασυντονισμό ή τη σύνδεση αποκωδικοποιητή εξακολουθούν να παρουσιάζονται προβλήματα στη λήψη, οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν την κεραία και την καλωδίωση της εγκατάστασής τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται τεχνική βοήθεια, μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της Hellas Sat στον αριθμό 22000737, ώστε να λάβουν σχετική καθοδήγηση.

Διευκρινίζεται ότι όσοι ήδη λαμβάνουν κανονικά το σήμα της νέας πλατφόρμας δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε νέο συντονισμό. Παράλληλα, η ποιότητα μετάδοσης της νέας πλατφόρμας παραμένει σε υψηλή ευκρίνεια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν το κοινό να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα μετά τη λήξη της περιόδου παράλληλης μετάδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Hellas Sat και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης στον αριθμό 22000737.