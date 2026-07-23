Έως και 50°C σήμερα η θερμοκρασία σε χώρους χωρίς σκιά: Υποχωρεί το Σαββατοκύριακο ο καύσωνας – Δείτε πότε επιστρέφουν τα 40αρια

Στους 44 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, η θερμοκρασία στο εσωτερικό, προτού αρχίσει μια αισθητή αλλά προσωρινή υποχώρηση του υδραργύρου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Μούσκος ανέφερε ότι οι επίσημες θερμοκρασίες καταγράφονται πάντοτε υπό σκιά. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική θερμική επιβάρυνση για όσους βρίσκονται εκτεθειμένοι στον ήλιο, κοντά σε κτήρια, δρόμους και πεζοδρόμια που ακτινοβολούν θερμότητα, μπορεί να είναι αισθητά μεγαλύτερη.

Όπως εξήγησε, όταν η επίσημη θερμοκρασία φτάνει τους 44 βαθμούς υπό σκιά, η αίσθηση για κάποιον που στέκεται στον ήλιο ή βρίσκεται σε πυκνοδομημένη περιοχή μπορεί να πλησιάζει ακόμη και τους 47 με 50 βαθμούς.

Το ευχάριστο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Στο εσωτερικό ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στους 39 βαθμούς, σημειώνοντας πτώση περίπου πέντε βαθμών, ενώ στα παράλια η μείωση θα είναι γύρω στους τρεις βαθμούς.

Κοντά στους 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Η πτώση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό να κινείται κοντά στους 36 βαθμούς, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της περιόδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μούσκος, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το εσωτερικό κατά την πιο θερμή περίοδο του έτους, στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, βρίσκεται περίπου στους 38 βαθμούς. Στα παράλια οι αντίστοιχες τιμές κυμαίνονται από 31 μέχρι 33 βαθμούς.

Έτσι, η πτώση από τους 44 στους περίπου 36 βαθμούς θα προσφέρει μια σημαντική ανάσα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι το καλοκαίρι αλλάζει οριστικά πρόσωπο.

Ο μετεωρολόγος υπενθύμισε ότι ο Ιούνιος ήταν σχετικά ήπιος, χωρίς σημαντικές προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου κύλησε χωρίς παρατεταμένα επεισόδια έντονης ζέστης.

Η εικόνα, όμως, αναμένεται να αλλάξει ξανά από την ερχόμενη εβδομάδα.

Πάνω από τους 40 βαθμούς από την Τρίτη

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, όταν αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό.

Η πιο έντονη άνοδος προβλέπεται από την Τρίτη 28 Ιουλίου και μετά, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ξανά τους 40 βαθμούς και να ενδέχεται να φτάσει κοντά στους 41 ή ακόμη και στους 42 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να διατηρηθούν για τέσσερις έως πέντε ημέρες, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Παρασκευή ή το Σάββατο.

«Θα πάρουμε μια ανάσα το Σαββατοκύριακο, αλλά από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι θα βρεθούμε ξανά πάνω από τους 40 βαθμούς», ανέφερε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ένας απόλυτα καθορισμένος και ενιαίος μετεωρολογικός ορισμός του καύσωνα. Συνήθως, όμως, ο όρος χρησιμοποιείται όταν καταγράφονται για περισσότερες από τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες ημέρες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις νυχτερινές ώρες.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνες θερμοκρασίες

Για σήμερα βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, η πορτοκαλί προειδοποίηση σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες και ότι οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Πρόκειται για σοβαρό επίπεδο προειδοποίησης, χωρίς ωστόσο να φτάνει στην κρισιμότητα της κόκκινης προειδοποίησης.

Με βάση το σχετικό διάταγμα και τις ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε περιόδους πορτοκαλί προειδοποίησης μπορεί να διακόπτονται για συγκεκριμένες ώρες οι υπαίθριες εργασίες μέτριας και βαριάς έντασης, καθώς και οι διανομές προϊόντων.

Στην περίπτωση κόκκινης προειδοποίησης, οι περιορισμοί εφαρμόζονται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της.

Ο κ. Μούσκος σημείωσε ότι οι χαμηλές τιμές υγρασίας στο εσωτερικό περιόρισαν ως έναν βαθμό το αίσθημα δυσφορίας, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές η ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία δεν υποχώρησε κάτω από τους 28 βαθμούς.

Τμήμα Εργασίας: Υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών

Την υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, μεταξύ των ωρών 12:00 και 16:00, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Το μέτρο αφορά και τη μεταφορά και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας.

Επιημαίνεται οτι η προειδοποίηση σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορά περιοχές στο εσωτερικό με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή.

Το Τμήμα καλεί εργοδότες και εργαζόμενους να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Παραμένει ο «κόκκινος συναγερμός» για πρόκληση δασικών πυρκαγιών την Παρασκευή

Ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών θα είναι σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμου» και αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρεται, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).