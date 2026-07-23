Εκατοντάδες οχήματα εγκλωβισμένα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού: Ανατράπηκε φορτηγό και γέμισε χαλίκια το οδόστρωμα (φώτος+βίντεο)

Εκταντάδες οχήματα έχουν εγκλωβιστεί αφού παραμένει κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου, μετά την ανατροπή φορτηγού και την πτώση μεγάλου όγκου χαλικιών στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 5:15 το απόγευμα συνεχίζονταν οι εργασίες για μετακίνηση του φορτηγού και καθαρισμό του δρόμου, ενώ μέλη της Δύναμης βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύεται στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας - Λεμεσού μέσω της εξόδου μετά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών. Οι οδηγοί μπορούν να επανέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από την είσοδο στο Πέρα Χωρίο Νήσου.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην αντίθετη κατεύθυνση, καθώς τμήμα του αυτοκινητοδρόμου προς Λευκωσία παραμένει επίσης κλειστό λόγω των χαλικιών που έχουν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση στην περιοχή.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της που βρίσκονται στο σημείο.

Φωτογραφίες:

Βίντεο από τη σελίδα RoadReportCY:

Φωτογραφίες από τη σελίδα CY Police Checkpoints: