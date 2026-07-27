Μειωμένες οι πωλήσεις καυσίμων από πρατήρια τον Ιούνιο, πτώση 20% στα αποθέματα

Μειωμένες καταγράφηκαν τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις καυσίμων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,4% στους 59.271 τόνους.

Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-14,1%) και σε αεροπλάνα (-13,7%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-51,0%), ελαφρού μαζούτ (-44,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-16,8%), ασφάλτου (-12,2%) και πετρελαίου κίνησης (-2,4%).

Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (74,8%) και βενζίνης (1,8%).

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 129.479 τόνους, σημειώνοντας μείωση 8,0% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026 σημείωσαν άνοδο 1,5%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (6,1%) και πλοία (5,9%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (5,6%) και βενζίνης (4,5%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου 2026 μειώθηκαν κατά 19,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους