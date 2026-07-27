Τουρκοκύπριος διπλωμάτης έλαβε κλήση για κατάθεση σε υπόθεση σφετερισμού ε/κ περιουσιών - Αναστάτωση και φόβος στην τ/κ κοινότητα

Δεν θεωρείται κατηγορούμενος αλλά έλαβε κλήση για λήψη κατάθεσης για υπόθεση που διερευνάται, ο Τ/κ «διπλωμάτης», Γιασά Γιεσίλαντα, η ιστορία του οποίου προβάλλεται από την Παρασκευή το απόγευμα σε τ/κ ΜΜΕ και τη Δευτέρα στην τουρκική Γενί Σαφάκ.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο ΚΥΠΕ, δεν πρόκειται για κατηγορίες εναντίον του εν λόγω Τ/κ, όπως μεταδόθηκε από τ/κ ΜΜΕ, αλλά η κλήση του αφορά την «κατάθεσή του ως μάρτυρα σε κάποια υπόθεση» και δεν είναι κατηγορούμενος.

Τα τ/κ δημοσιεύματα αναφέρονται στον Γιασά Γιεσίλαντα, «διπλωμάτη» του «υπουργείου εξωτερικών» που εργάζεται τώρα στο Στρασβούργο σε τμήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως σύμβουλος (ΣΣ: αυτό αναφέρεται και στον λογαριασμό του στο Facebook). Η σύζυγος του Γιεσίλαντα είναι επίσης «διπλωμάτης» κι εργάζεται στην «αντιπροσωπεία» του ψευδοκράτους στο Στρασβούργο.

Την περασμένη Πέμπτη ο Τουρκοκύπριος κατά την διέλευσή του προς την ε/κ πλευρά έλαβε στο οδόφραγμα ειδοποίηση για λήψη κατάθεσης σε σχέση με υπόθεση που διερευνάται από την Αστυνομία της ΚΔ για την επόμενη ημέρα, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή. Ο Τουρκοκύπριος προσκόμισε χαρτί γιατρού πως δεν μπορούσε να παραστεί λόγω καρδιακού σπασμού που προκλήθηκε από το στρες εξαιτίας αυτής της διαδικασίας και του δόθηκε νέα ημερομηνία για να δώσει κατάθεση, αύριο Τρίτη.

Για «εχθρική κίνηση» των Ε/κ έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ σχολιάζοντας το Σάββατο δημοσιεύματα σε τ/κ ΜΜΕ πως Τουρκοκύπριος μηνύεται από την ΚΔ για υπόθεση πώλησης ακίνητης περιουσίας «ίσης αξίας» (ΣΣ: σύστημα που καθιέρωσε ο Ραούφ Ντενκτάς την δεκαετία του ’80 για τον διαμοιρασμό ε/κ ως επι το πλείστον περιουσιών στα κατεχόμενα σε όσους Τ/κ είχαν περιουσία στην ελεγχόμενη από την ΚΔ περιοχή και την άφησαν το 1974) που αγόρασε ο ίδιος στα κατεχόμενα το 2011 και πώλησε το 2023 σε Γερμανό πολίτη.

Ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι πρόκειται για «εχθρική επίθεση» που στοχεύει την οικονομία του ψευδοκράτους και «τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού». Η χρησιμοποίηση του περιουσιακού, συνέχισε, ως εργαλείου πίεσης από την ελληνοκυπριακή πλευρά μέσω της πολιτικοποίησής του, οι προσπάθειες να αποδυναμώσει την οικονομία του ψευδοκράτους και ο στόχος να εκφοβίσει άτομα και οργανισμούς που επενδύουν στο ψευδοκράτος, είναι απολύτως απαράδεκτες.

Ως «κυβέρνηση», είπε, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε όλες τις διαστάσεις τους και σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με την «μητέρα πατρίδα Τουρκία» θα λάβουν αποφασιστικά τα απαραίτητα νομικά, διπλωματικά και πολιτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των «πολιτών και των επενδυτών μας, χρησιμοποιώντας όλα τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το νόμο».

«Κατά την επίσκεψη του ΓΓ των ΗΕ στο νησί, θα αποδειχθεί σαφώς ότι αυτές οι παράνομες πρακτικές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών και βλάπτουν σοβαρά τις προσπάθειες για λύση». Είπε επίσης ότι θα διαβιβάσει στον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν τις «απαιτήσεις και εκτιμήσεις της κυβέρνησης για το θέμα αυτό».

Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά, συνέχισε, πιστεύει ότι μπορεί με αυτές τις επιθέσεις, να τους αναγκάσει να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους και να υποχωρήσουν από το όραμά μας για μια λύση που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δύο κρατών στο Κυπριακό, «κάνουν μεγάλο λάθος».

Εξάλλου, ο Ενβέρ Μαμουλτζού, πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ επιχειρηματιών (İŞAD) ανέφερε ότι οι ενέργειες της ε/κ πλευράς σχετικά με το περιουσιακό στοχεύουν άμεσα στην ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων και κάλεσε την «κυβέρνηση» να λάβει επείγοντα μέτρα στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό ο αρθρογράφος Χασαν Χαστουρερ έγραψε χθες στην Κίπρις ότι η ε/κ πλευρά έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον ενός Τουρκοκύπριου που πούλησε ένα ακίνητο που αγόρασε σε έναν αλλοδαπό. Σύμφωνα με τον Χάστουρερ, εάν αυτή η προσέγγιση γενικευτεί, πολλοί Τουρκοκύπριοι θα φοβούνται τη σύλληψη κατά τη διέλευση τους προς την ε/κ πλευρά και διερωτάται εάν ετσι θα οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη.

Στο άρθρο του προσθέτει ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» είχε λάβει συνολικά 8.726 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 3.288 έχουν οριστικοποιηθεί. Επιδικάσθηκαν, αναφέρει, 662.933.062 στερλίνες ως αποζημιώσεις, αλλά – σημειώνει – το καταβληθέν μέχρι σήμερα ποσό είναι λιγότερο. Για δύο περιπτώσεις αποφασίστηκε ανταλλαγή και αποζημίωση και για 7 περιπτώσεις επιστροφή, ενώ για 8 περιπτώσεις επιστροφή και αποζημίωση.

Η Αβρούπα το είχε χθες κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Υπόθεση ίσης αξίας εναντίον τ/κ διπλωμάτη» και έγραφε ότι κατά την επίδοση της κλήτευσης του ζητήθηκε να υπογράψει αλλιώς θα συλλαμβάνονταν. Αυτή η υπόθεση, αναφέρει το δημοσίευμα, έχει δημιουργήσει αναστάτωση και φόβο στους Τ/κ. Η εφημερίδα προέβαλε δήλωση του Κουντρέτ Οζερσάι, προέδρου του ΚΛ πως η ε/κ πλευρά ενεργεί προβοκατόρικα στο ζήτημα του περιουσιακού και ζήτησε να συγκληθεί άμεσα η «βουλή» για να συζητήσει το όλο θέμα.

Με τίτλο «Μια εχθρική κίνηση» η χθεσινή Ντιαλόγκ προέβαλε επίσης πρωτοσέλιδα την δήλωση του Ουνάλ Ουστέλ. Η Κίπρις το έχει δευτερεύον θέμα και γράφει ότι επιδόηκε κλήτευση στον τ/κ διπλωμάτη Γιεσίλαντα ενώ προβάλλει επίσης και την δήλωση Οζερσάι ότι το ζήτημα έχει υπεισέλθει σε ένα επικίνδυνο επίπεδο.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Κίπρις με τίτλο «Θα συλλάβουν τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που καλλιεργούν στα χωράφια» γράφει στο κύριο θέμα της ότι ενώ τα ΗΕ προσπαθούν να ξεκινήσουν μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, η ε/κ πλευρά επιταχύνει τις ενέργειες σύλληψης ατόμων για το περιουσιακό κι αναφέρει ότι γίνεται αυτό με επίκληση των άρθρων 303 Α και 281 του Ποινικού Κώδικα της ΚΔ που περιλαμβάνει μια ευρεία έννοια ενεργειών ως εγκλήματα.

Γενί Σιαφάκ

Η τουρκική Γενί Σαφάκ γράφει σήμερα για «νομικό κλοιό» των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε βάρος Τουρκοκύπριου «διπλωμάτη» σημειώνοντας ότι ο Γεσιλάντα δεν είναι ούτε εργολάβος ούτε κτηματομεσίτης, αλλά πώλησε προσωπική του περιουσία.

Κατά τη Γένι Σαφάκ, οι κυπριακές αρχές έθεσαν αρχικά υπό κράτηση τον Γερμανό αγοραστή και στη συνέχεια επέδωσαν στον «διπλωμάτη» δικαστική κλήση, όταν εκείνος πέρασε στις ελεύθερες περιοχές. Η εφημερίδα αναφέρειότι ο Γεσιλάντα εξαναγκάστηκε να υπογράψει την κλήση, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου.

Η Γένι Σαφάκ υποστηρίζει ότι, εάν δεν εμφανιστεί στη νέα δικάσιμο και επιστρέψει στο Στρασβούργο, ενδέχεται να εκδοθεί αρχικά κυπριακό και στη συνέχεια ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει την υπόθεση ως μέρος ευρύτερης προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας να απομακρύνει ξένους επενδυτές και να πλήξει την αγορά ακινήτων και την οικονομία στα κατεχόμενα. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι δικαστικές κινήσεις, οι οποίες αρχικά στρέφονταν κατά εργολάβων, κτηματομεσιτών και μεσαζόντων, πλέον επεκτείνονται και σε απλούς ιδιοκτήτες.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην υπόθεση του δικηγόρου Ακάν Κιουρσάτ, σε εννέα επαγγελματίες του κλάδου που συνελήφθησαν στην Κύπρο ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στον τουρκικό ισχυρισμό ότι έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα για περίπου 90 Τουρκοκυπρίους.

Πηγή: ΚΥΠΕ