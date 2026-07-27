Ανησύχησε ο Τατάρ και έστειλε επιστολή στον Γκουτέρες: «Η ασφάλεια των Τ/κ δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Η ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας και το σύστημα εγγυήσεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, υποστηρίζει ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο κ. Τατάρ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προϋποθέσεις για μια μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού.

Ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό της μοναδικό ιδιοκτήτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αντιμετώπιση των Τουρκοκυπρίων ως κοινότητας με «μειονοτικό καθεστώς».

Ο κ. Τατάρ κάλεσε τον ΟΗΕ «να αντιμετωπίσει το παρελθόν του», παραπέμποντας στο ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 4ης Μαρτίου 1964. Υποστήριξε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε δεν οδήγησε σε λύση και ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ασφάλειας, δήλωσε ότι «η αποτελεσματική και έμπρακτη εγγύηση της Τουρκίας» και το μονομερές δικαίωμα επέμβασης δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν. «Η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε το ΝΑΤΟ ούτε άλλος διεθνής μηχανισμός μπορούν, κατά την άποψή του, να αντικαταστήσουν τη Συνθήκη Εγγυήσεως.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε επίσης ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο αρχές», ενώ εξέφρασε ανησυχία για προσπάθειες παραμερισμού της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ