Μιχάλης Δαμιανός: Ιστορικό ορόσημο η απόφαση για το Κρόνος

Ιστορικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός την ανακοίνωση για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης από την κοινοπραξία Eni και TotalEnergies για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στο Τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός, αφού συνεχάρη την Eni και την Total για την τελική επενδυτική απόφαση, είπε ότι «πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία για την μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στην εμπορική αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Το έργο, είπε, είναι των τριών τρισεκατομμυρίων κυβικών πόδων και θα προχωρήσει μέσω του κοιτάσματος Ζορ προς την Ντανιέττα της Αιγύπτου.

«Η τελική επενδυτική απόφαση σημαίνει ότι η κοινοπραξία προχωρά με την ανάπτυξη πλέον του κοιτάσματος που είναι ιδιαίτερα χαρμόσυνα νέα γιατί αυτό θα σημαίνει ότι εντός του 2028 όπως έχουμε πει και παλαιότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2028, αναμένουμε να έχουμε το πρώτο φυσικό αέριο από τον Κρόνο», τόνισε.

Ο κ. Δαμιανός σημείωσε επίσης ότι αυτή η εξέλιξη, «επιβεβαιώνει την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει τους δικούς της υδρογονάνθρακες με βάση πάντοτε και την αξιοπιστία των εταίρων μας και των εταιρειών οι οποίες έχουν τα δικαιώματα στην ΑΟΖ».

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών της περιοχής επιτρέπει την ταχύτερη και οικονομικότερη ανάπτυξη του έργου, μειώνοντας, παράλληλα, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Επιπλέον, αναφέρει το Υπουργείο, η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος» αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου και συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες για διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της Eni και της TotalEnergies στην προώθηση του έργου και θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, σε συνεργασία με τις αδειοδοτημένες εταιρείες και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών της, καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ