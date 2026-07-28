Στη Βουλή φέρνει ο ΔΗΣΥ τα ερωτήματα για την πυρκαγιά στο Καλό Χωριό και τη λειτουργία του CyAlert

Την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού ζητεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα θέσει ενώπιον της Βουλής τόσο το ζήτημα της τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας όσο και τη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης CyAlert.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η πυρκαγιά έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στις γύρω κοινότητες.

Το κόμμα τονίζει ότι οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος, κατά πόσο εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και εάν καταγράφηκαν παραλείψεις ή αδυναμίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στις γύρω κοινότητες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος, κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή αδυναμίες.

Η εικόνα που δημιουργήθηκε γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την έγκαιρη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τη λειτουργία του συστήματος CY Alert, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής προστασίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα ζητήσει την εξέταση των δύο θεμάτων στη Βουλή, ώστε να διαπιστωθεί πού απαιτούνται βελτιώσεις και ρυθμίσεις και να συμβάλει εποικοδομητικά στην προώθησή τους.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και τις θερμές του ευχαριστίες προς τα μέλη των αρμόδιων υπηρεσιών, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.