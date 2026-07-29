Μείωση 55% στα εργατικά ατυχήματα από το 2017, ανησυχία για ορισμένους τομείς

Σημαντική αποκλιμάκωση των εργατικών ατυχημάτων καταγράφεται στην Κύπρο, με τον Δείκτη Ατυχημάτων να συνεχίζει την καθοδική του πορεία για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2025.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος, ο Δείκτης Ατυχημάτων παρουσίασε το 2025 μείωση κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ σε σχέση με το 2017 η συνολική μείωση ανέρχεται στο 55,3%, γεγονός που, σύμφωνα με το Υπουργείο, αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια για ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον Δείκτη Ατυχημάτων το 2025 καταγράφηκαν στους τομείς των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, με μείωση 7,3%, του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με μείωση 15,2%, καθώς και των Μεταφορών και Αποθήκευσης, με μείωση 8,8%.

Παρά τη γενικότερη βελτίωση, οι τομείς των Κατασκευών και της Μεταποίησης εξακολουθούν να αποτελούν τους κλάδους με τον υψηλότερο αριθμό εργατικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, οι δείκτες στους δύο αυτούς τομείς παρουσιάζουν σταθερή μείωση από το 2019, με συνολική πτώση μέχρι το 2025 κατά 42,5% στις Κατασκευές και 39,6% στη Μεταποίηση.

Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2024, ο δείκτης αυξήθηκε στις Κατασκευές κατά 3,9% και στη Μεταποίηση κατά 11,7%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τομέας των Κατασκευών, ο οποίος χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως υψηλού κινδύνου. Το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των εργατικών ατυχημάτων αυξήθηκε το 2025 στο 18%, από 15,3% το 2024.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι πτώσεις παραμένουν η συχνότερη αιτία εργατικών ατυχημάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στην Κύπρο, το 31,4% του συνόλου των ατυχημάτων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται σε πτώσεις, ενώ στον τομέα των Κατασκευών το ποσοστό ανέρχεται στο 38,7%.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών πρόληψης και συλλογικών μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα στα εργοτάξια.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο του 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη στοχευμένη εκστρατεία διαφώτισης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τις πτώσεις από ύψος στα εργοτάξια.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος διαχρονικά βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του Δείκτη Ατυχημάτων, χωρίς αυτό να οδηγεί σε εφησυχασμό.

Αντίθετα, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, συνεχίζονται και εντείνονται οι δράσεις για την καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, με έμφαση στις εκστρατείες επιθεώρησης, πρόληψης και ενημέρωσης.

Το αρμόδιο Υπουργείο υπογραμμίζει ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει το όραμα «Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα», με τις δράσεις να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται στη βάση των ευρημάτων των αναλύσεων των εργατικών ατυχημάτων.

Σημειώνεται ότι η ανάλυση αφορά εργατικά ατυχήματα που είχαν ως αποτέλεσμα την απουσία εργοδοτούμενου από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ