Γκουτέρες προς την Κοινωνία των Πολιτών: Διαμορφώστε τις αποφάσεις, προστατεύστε την Κύπρο από το χάος

Κατά τη συνάντησή του την Τρίτη με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ενθάρρυνε την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών ηγεσιών, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα επηρεασμού της λήψης αποφάσεων αποτελεί την ουσία της δημοκρατίας.

Προειδοποίησε ότι η γεωπολιτική πολυπλοκότητα στην περιοχή καθιστά μια λύση του Κυπριακού «όλο και πιο επείγουσα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η επίλυση του προβλήματος δεν εξαρτάται μόνο από τους Κυπρίους, καθώς και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν ρόλο να διαδραματίσουν.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γκουτέρες συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο κοινότητες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, της νεολαίας, των γυναικείων οργανώσεων, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας, του περιβάλλοντος, της οικοδόμησης της ειρήνης, των κέντρων πολιτικής ανάλυσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο επικεφαλής του ΟΗΕ ανέφερε ότι, όταν συμμετείχε στην εθνική πολιτική της Πορτογαλίας, η μεγαλύτερη επιρροή που δέχθηκε προερχόταν από τον πολιτικό φιλόσοφο Γιούργκεν Χάμπερμας.

«Ένα από τα πράγματα που έγραψε είναι ότι η ουσία της δημοκρατίας δεν βρίσκεται στις εκλογές· βρίσκεται στη διαρκή αλληλεπίδραση και ανταλλαγή επικοινωνίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής κοινωνίας, καθώς και στο γεγονός ότι αυτή η αλληλεπίδραση επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις».

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο, τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη πιστεύουν στη σημασία του ρόλου της. Ο Γκουτέρες σημείωσε ότι, όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση, η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών τον βοήθησε να αποφύγει λάθη και να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Οι Κύπριοι δεν μπορούν να το πετύχουν μόνοι τους

«Εύχομαι ο ρόλος σας να ενισχυθεί, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην κυπριακή ηγεσία, αλλά και στις εγγυήτριες δυνάμεις, γιατί οι Κύπριοι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη διαδικασία, να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και να καταφέρουν να βρουν λύση στο Κυπριακό», πρόσθεσε.

Να μην πληρώσει η Κύπρος το τίμημα του περιφερειακού χάους

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε τη σημασία εξεύρεσης μιας λύσης που θα μπορεί να προστατεύσει την Κύπρο από τις εξελίξεις στην περιοχή, σημειώνοντας ότι μια λύση «καθίσταται όλο και πιο επείγουσα όταν βλέπουμε την πολυπλοκότητα των γεωπολιτικών διαιρέσεων σε αυτή την περιοχή».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ δήλωσε ότι είναι σημαντικό «η Κύπρος να μη βρεθεί να πληρώνει το τίμημα για όσα κάνουν άλλοι μέσα σε αυτή τη χαοτική κατάσταση, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κύπρο».

Το μήνυμά του επανέλαβε όσα είχε αναφέρει νωρίτερα την Τρίτη στις συναντήσεις του με τους δύο ηγέτες, όταν έκανε λόγο για τη σημερινή περιφερειακή αναταραχή, προειδοποιώντας ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές θα μπορούσαν ξαφνικά να φέρουν την Κύπρο «στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων». Ο Γκουτέρες εξέφρασε ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίσουν ότι η Κύπρος δεν θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση.

Η πλειοψηφία επιθυμεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων

Ο Σεργκίι Ιλαριόνοφ, επικεφαλής του γραφείου Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, μίλησε επίσης στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας αποτελέσματα δικοινοτικών δημοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

«Φέτος λάβαμε ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία και στις δύο κοινότητες υποστηρίζει μεγαλύτερη συνεργασία πέρα από τη διαχωριστική γραμμή. Αντίστοιχα, ισχυρές πλειοψηφίες και στις δύο κοινότητες θεωρούν ότι οι σημερινές περιφερειακές εντάσεις καθιστούν την επίλυση του Κυπριακού πιο επείγουσα από ποτέ», δήλωσε.

«Δυστυχώς, οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο», πρόσθεσε ο Ιλαριόνοφ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ σημείωσε ότι, την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν «ισχυρή υποστήριξη και στις δύο κοινότητες για πρακτική συνεργασία, συμπεριληπτική οικοδόμηση της ειρήνης και ανανεωμένη δέσμευση στον διάλογο».

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