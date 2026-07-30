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Κίνδυνος δίπλα σε λύκειο της Πάφου - Κλαδέματα αναγκάζουν πεζούς να βγαίνουν στον δρόμο

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Παρέμβαση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας για την κατάσταση στην οδό 1ης Απριλίου – Ζητεί άμεση απομάκρυνση των κλαδιών

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στην οδό 1ης Απριλίου, σε κεντρικό σημείο της πόλης της Πάφου, δίπλα από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπου κλαδέματα από εργασίες κοπής δέντρων παραμένουν εγκαταλελειμμένα πάνω στο πεζοδρόμιο και πλησίον του οδοστρώματος.

Η συσσώρευση των κλαδιών έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο έλειψε να σημειωθεί ατύχημα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδείξουν άμεσα αντανακλαστικά και να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην απομάκρυνση των κλαδεμάτων, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση του πεζοδρομίου και να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια. «Η προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες δεν μπορεί να περιμένει.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενεργήσουν άμεσα, πριν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα», δήλωσε ο κ. Κυριακού. Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας υπογραμμίζει ότι η διατήρηση καθαρών και ασφαλών δημόσιων χώρων αποτελεί βασική υποχρέωση των αρμόδιων αρχών και ζητά την άμεση επίλυση του προβλήματος προς όφελος της ασφάλειας όλων των πολιτών.

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